МНС ГОТОВО ПУБЛИКОВАТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ ДЕКЛАРАЦИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ДЕПУТАТОВ
Сухум. 2 августа 2021. Абхазия-Информ. В целях реализации Закона Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами» Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия разработано программное обеспечение для систематизации и публичного размещения на официальном сайте МНС РА деклараций должностных лиц и депутатов.
Запрос составляется на фирменном бланке организации в произвольной форме с указанием адреса электронной почты
Подробные инструкции по заполнению формы будут отправлены Министерством по налогам и сборам на указанный в запросе электронный адрес.
На указанные в запросе адреса электронных почт будут отправлены следующие сведения:
1. Логин;
2. Пароль;
3. Рабочая ссылка для заполнения;
4. Инструкция по заполнению данных из деклараций на сайте МНС РА.
В случае возникновения проблем с программным обеспечением (ошибки, сбои) обращаться за технической поддержкой по номеру +79409079703
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