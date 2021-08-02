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Абхазия Информ

МНС ГОТОВО ПУБЛИКОВАТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ ДЕКЛАРАЦИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ДЕПУТАТОВ

Новости Понедельник, 02 августа 2021 19:34
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МНС ГОТОВО ПУБЛИКОВАТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ ДЕКЛАРАЦИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ДЕПУТАТОВ

Сухум. 2 августа 2021. Абхазия-Информ.  В целях реализации Закона Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами» Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия разработано программное обеспечение для систематизации и публичного размещения на официальном сайте МНС РА деклараций должностных лиц и депутатов.

Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия доводит до сведения всех государственных организаций (министерства, ведомства, государственные учреждения, республиканские и муниципальные унитарные предприятия, организации - юридические лица с государственным имуществом (капиталом), а также Вооруженные Силы Республики Абхазия и специальные формирования Республики Абхазия) о необходимости обратиться в МНС РА с запросом о предоставлении логина и пароля для внесения на сайт Министерства по налогам и сборам основных сведений из деклараций, поданных в соответствующие кадровые службы.

Запрос составляется на фирменном бланке организации в произвольной форме с указанием адреса электронной почты

Подробные инструкции по заполнению формы будут отправлены Министерством по налогам и сборам на указанный в запросе электронный адрес.

На указанные в запросе адреса электронных почт будут отправлены следующие сведения:

1.    Логин;

2.    Пароль;

3.    Рабочая ссылка для заполнения;

4.    Инструкция по заполнению данных из деклараций на сайте МНС РА.

В случае возникновения проблем с программным обеспечением (ошибки, сбои) обращаться за технической поддержкой по номеру +79409079703

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