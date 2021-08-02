МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПРЕДСТАВИЛО СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ В МНС

Сухум. 2 августа 2021. Абхазия-Информ. Во исполнение Закона Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года № 4927-с-VI «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами» Министром культуры Республики Абхазия Гудисой Агрба, должностными лицами и работниками Аппарата Министерства культуры Республики Абхазия, являющимися в соответствии с указанным Законом Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года № 4927-с-VI декларантами, 30 июля 2021 года в установленном порядке представлены в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия оригиналы деклараций о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера за отчетный 2020 год декларантов и членов их семьей.