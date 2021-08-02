СОТРУДНИКИ ГИМС УСТАНОВИЛИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ БУИ

Сухум. 2 августа 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии оказали содействие Администрации Сухума в установке ограничительных буев в зонах купания городских пляжей.

Около 50 буев размещены в море вдоль набережной Диоскуров до поворота на район Маяка. Буи находятся на расстоянии от 30 до 50 метров от берега в зависимости от глубины воды в ограничительной зоне, выделенной для купания.