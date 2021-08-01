АЛЕКСАНДР АНКВАБ НАПРАВИЛ В МНС СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Новости Воскресенье, 01 августа 2021 15:42
Сухум. 1 августа 2021. Абхазия-Информ. Во исполнение Закона Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года № 4927-с-VI «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами» премьер-министром Республики Абхазия Александром Анкваб, должностными лицами и работниками Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия, являющимися в соответствии с указанным Законом Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года № 4927-с-VI декларантами, 30 июля 2021 года в установленном порядке представлены в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия оригиналы деклараций о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера за отчетный 2020 год декларантов и членов их семьей.
В соответствии с частью 2 и частью 3 статьи 8 названного Закона Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года № 4927-с-VI Аппаратом Кабинета Министров Республики Абхазия установленные законодательным актом сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларантов и членов их семьей будут также размещены на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия и представлены для опубликования в газеты «Республика Абхазия» и «Апсны».
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