 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ НАПРАВИЛ В МНС СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Новости Воскресенье, 01 августа 2021 15:42
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ НАПРАВИЛ В МНС СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сухум. 1 августа 2021. Абхазия-Информ. Во исполнение Закона Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года № 4927-с-VI «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами» премьер-министром Республики Абхазия Александром Анкваб, должностными лицами и работниками Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия, являющимися в соответствии с указанным Законом Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года № 4927-с-VI декларантами, 30 июля 2021 года в установленном порядке представлены в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия оригиналы деклараций о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера за отчетный 2020 год декларантов и членов их семьей.

В соответствии с частью 2 и частью 3 статьи 8 названного Закона Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года № 4927-с-VI Аппаратом Кабинета Министров Республики Абхазия установленные законодательным актом сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларантов и членов их семьей будут также размещены на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия и представлены для опубликования в газеты «Республика Абхазия» и «Апсны».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 01 августа 2021 15:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛА ГАГРСКОЙ ЦРБ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОВИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.