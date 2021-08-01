АЛЕКСАНДР АНКВАБ НАПРАВИЛ В МНС СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

В соответствии с частью 2 и частью 3 статьи 8 названного Закона Республики Абхазия от 20 февраля 2020 года № 4927-с-VI Аппаратом Кабинета Министров Республики Абхазия установленные законодательным актом сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларантов и членов их семьей будут также размещены на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия и представлены для опубликования в газеты «Республика Абхазия» и «Апсны».