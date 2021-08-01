АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛА ГАГРСКОЙ ЦРБ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОВИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Председатель общины Галуст Трапизонян лично проконтролировал процесс передачи оборудования, а также выразил благодарность сотрудникам больницы за их героический труд.

Для больницы были приобретены три концентратора кислорода, необходимые для налаживания подачи кислорода для больных ковидом, также пульсоксиметры, контролирующие уровень сатурации и рециркуляторы, обеззараживающие воздух. На оборудование ушло около 300 000 рублей.

Главный врач больницы Индира Арсалия выразила благодарность Армянской общине за помощь, а также рассказала о тяжелой ситуации в «красной зоне», и попросила жителей Гагры более ответственно подходить к ситуации с эпидемией.

«Искренне надеемся, что благородный поступок Армянской общины Абхазии будет заразительным примером для жителей Гагрского района. Мы просим всех предпринимателей по возможности оказывать помощь районной больнице. В трудные времена наш народ должен идти рука об руку против общей проблемы и помогать друг другу», – сказала главврач.