 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛА ГАГРСКОЙ ЦРБ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОВИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Новости Воскресенье, 01 августа 2021 15:22
Оцените материал
(0 голосов)
АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА АБХАЗИИ ПЕРЕДАЛА ГАГРСКОЙ ЦРБ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОВИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Сухум. 1 августа 2021. Абхазия-Информ. Армянская община Абхазии преподнесла в дар Гагрской Центральной районной больнице необходимое оборудование для лечения больных ковидом.

Председатель общины Галуст Трапизонян лично проконтролировал процесс передачи оборудования, а также выразил благодарность сотрудникам больницы за их героический труд.

Для больницы были приобретены три концентратора кислорода, необходимые для налаживания подачи кислорода для больных ковидом, также пульсоксиметры, контролирующие уровень сатурации и рециркуляторы, обеззараживающие воздух. На оборудование ушло около 300 000 рублей.

Главный врач больницы Индира Арсалия выразила благодарность Армянской общине за помощь, а также рассказала о тяжелой ситуации в «красной зоне», и попросила жителей Гагры более ответственно подходить  к ситуации с эпидемией.

«Искренне надеемся, что благородный поступок Армянской общины Абхазии будет заразительным примером для жителей Гагрского района. Мы просим всех предпринимателей по возможности оказывать помощь районной больнице. В трудные времена наш народ должен идти рука об руку против общей проблемы и помогать друг другу», – сказала главврач.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 01 августа 2021 15:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОКАЗАЛА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ГАГРСКОЙ ЦРБ АЛЕКСАНДР АНКВАБ НАПРАВИЛ В МНС СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.