АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОКАЗАЛА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ГАГРСКОЙ ЦРБ

За счет средств администрации для районной больницы приобретен реанимобиль на сумму 5 847 000 рублей. Машина марки Volkswagen является фирменной – полностью укомплектованной необходимым оборудованием.

Сухум. 1 августа 2021. Абхазия-Информ. Администрация Гагрского района всеми имеющимися у нее силами поддерживает Центральную районную больницу. Так, на днях был приобретен реанимобиль и произведен капитальный ремонт кабинета молекулярной лаборатории. Помещение оснащено из средств Республиканского бюджета.

Также силами администрации было отремонтировано помещение под молекулярную лабораторию в Центральной районной больнице. Оборудование было закуплено за счет Республиканского бюджета.

На сегодняшний день эта лаборатория уже функционирует и способна приминать до 200 биоматериалов в сутки. Первые пациенты в лабораторию обратились 22 числа. В первую очередь открытие данной лаборатории стало необходимо из-за пандемии коронавируса. На ремонт и оборудование молекулярной лаборатории было потрачено 4 100 000 рублей.

Ранее для нужд ЦРБ была закуплена установка для рентген аппарата на 968 000 рублей. По мимо этого, администрация заказала кислородные баллоны на сумму 400 000 рублей для ковид-отделения, которые прибудут в Центральную районную больницу в ближайшее время. Для баллонов готовится специальная площадка, на которой они будут базироваться.

Совместно с главврачом больницы и администрацией района запланированы работы по монтажу газоснабжения для ковид-отделения, которое было оборудовано с начала пандемии в ЦРБ.

Администрация района планирует закупить два линейных автомобилей скорой помощи, один из них отправится в Гудаутский ковид-госпиталь на временное пользование.

Необходимо отметить, что администрацией Гагрского района была погашена задолженность по ковид-медикаментам за ноябрь и декабрь месяцы на 3 210 000 рублей.

Согласно, распоряжению администрации Юрия Хагуш были проведены работы по замене водопроводных труб на территории больницы, а также положен новый асфальт.