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Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОДОВОДА НА КЕЛАСУРСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Новости Воскресенье, 01 августа 2021 15:09
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ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОДОВОДА НА КЕЛАСУРСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Сухум. 1 августа 2021. Абхазия-Информ. Департамент ЖКХ Администрации г. Сухум проводит восстановительные работы на келасурской  насосной станции. С 29 июля началось восстановление 120-метрового напорного водовода диаметром 50 сантиметров.

Как сообщалось ранее, водовод, проложенный через реку, был смыт в результате подъема воды в реке Келасур 27 июля. Уровень воды в реке не позволял начать работы раньше, также была подмыта дорога к месту проведения ремонтных работ.

Администрацией города привлечена спецтехника для проведения ремонтных работ.

«Занимаемся восстановлением трубы. Келасурская промышленная компания помогла нам – перебросили реку на другую сторону, прорыли нам траншею, укладываем трубы. После того, как проложим трубу в одной половине, речку перебросим – будем проводить такую же работу на другой стороне реки. Ко вторнику, 3 августа, мы должны завершить работы», – рассказал директор МУП «Водоканал» Даур Пачкория.

Как ранее сообщал заместитель начальника Департамента ЖКХ Администрации Сухума Руслан Авидзба, без воды остаются улицы Батумская и Чанба, села Баслата и Дзыгута и частично Турбаза.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Воскресенье, 01 августа 2021 15:12

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