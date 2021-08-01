ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОДОВОДА НА КЕЛАСУРСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Как сообщалось ранее, водовод, проложенный через реку, был смыт в результате подъема воды в реке Келасур 27 июля. Уровень воды в реке не позволял начать работы раньше, также была подмыта дорога к месту проведения ремонтных работ.

Администрацией города привлечена спецтехника для проведения ремонтных работ.

«Занимаемся восстановлением трубы. Келасурская промышленная компания помогла нам – перебросили реку на другую сторону, прорыли нам траншею, укладываем трубы. После того, как проложим трубу в одной половине, речку перебросим – будем проводить такую же работу на другой стороне реки. Ко вторнику, 3 августа, мы должны завершить работы», – рассказал директор МУП «Водоканал» Даур Пачкория.

Как ранее сообщал заместитель начальника Департамента ЖКХ Администрации Сухума Руслан Авидзба, без воды остаются улицы Батумская и Чанба, села Баслата и Дзыгута и частично Турбаза.



Об этом сообщает сайт столицы.