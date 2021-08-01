НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 1 августа 2021. Абхазия-Информ. В г. Гал по улице Самурзаканская сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Галскому району задержали жителя Шашикуара Кварацхелия Георгия Гиглаевича 1993 г.р. Мужчина в своем рюкзаке переносил вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Обнаруженное сотрудниками милиции было изъято и направленно на исследование в экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел, где установлена его принадлежность к наркотическому средству «марихуана». В общей сложности в ходе личного досмотра у Георгия Кварацхелия изъято порядка 760 граммов наркотического средства.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического вещества в особо крупном размере в отношении гражданина Кварацхелия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 223 УК РА. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Галскому району. Георгий Кварацхелия водворен в ИВС.

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В Гагрском районе, в селе Алахадзы оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными отдела милиции г. Пицунда районного управления внутренних дел.

В результате осмотра приусадебного участка домовладения, принадлежащего гражданину 1956 г.р. Федорову Сергею Николаевичу, сотрудники милиции изъяли корни растений конопли Южно-Краснодарской. Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел, изъятые растения содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис, т. е. «марихуана».

При дальнейшем обследовании домовладения гражданина Федорова в подсобном помещении сотрудниками милиции обнаружено и изъято сухое вещество растительного происхождения. Эксперты установили, что высушенные растения являются наркотическим средством «маковая солома», массой порядка 190 граммов.

Сергей Федоров задержан. В отношении последнего по факту выращивания запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия наркосодержащих растений в крупном размере, а так же незаконного хранения наркотического вещества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственный отдел управления внутренних дел по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.