 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Воскресенье, 01 августа 2021 15:05
Оцените материал
(0 голосов)
НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 1 августа 2021. Абхазия-Информ. В г. Гал по улице Самурзаканская сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Галскому району задержали жителя Шашикуара Кварацхелия Георгия Гиглаевича 1993 г.р. Мужчина в своем рюкзаке переносил вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Обнаруженное сотрудниками милиции было изъято и направленно на исследование в экспертно-криминалистический центр министерства внутренних дел, где установлена его принадлежность к наркотическому средству «марихуана». В общей сложности в ходе личного досмотра у Георгия Кварацхелия изъято порядка 760 граммов наркотического средства.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического вещества в особо крупном размере в отношении гражданина Кварацхелия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 223 УК РА. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Галскому району. Георгий Кварацхелия водворен в ИВС.

***

В Гагрском районе, в селе Алахадзы оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными отдела милиции г. Пицунда районного управления внутренних дел.

В результате осмотра приусадебного участка домовладения, принадлежащего гражданину 1956 г.р. Федорову Сергею Николаевичу, сотрудники милиции изъяли корни растений конопли Южно-Краснодарской. Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел, изъятые растения содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис, т. е. «марихуана».

При дальнейшем обследовании домовладения гражданина Федорова в подсобном помещении сотрудниками милиции обнаружено и изъято сухое вещество растительного происхождения. Эксперты установили, что высушенные растения являются наркотическим средством «маковая солома», массой порядка 190 граммов.

Сергей Федоров задержан. В отношении последнего по факту выращивания запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия наркосодержащих растений в крупном размере, а так же незаконного хранения наркотического вещества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственный отдел управления внутренних дел по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 01 августа 2021 15:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДТП В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОДОВОДА НА КЕЛАСУРСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.