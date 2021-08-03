В АБХАЗИИ ПОЯВИЛСЯ «СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ»

Сухум. 3 августа 2021. Абхазия-Информ. В г. Сухум состоялся Съезд общественной организации «Союз радиолюбителей Абхазии», сообщается на странице Госкомсвязь в соцсети Фейсбук.

На повестке дня рассматривались вопросы об избрании президента Общественной организации «Союза радиолюбителей Абхазии», обсуждался вопрос о внесение изменений в Устав общественной организации, определение порядка дальнейшей работы Союза радиолюбителей Абхазии, а также решались вопросы использования радиоэлектронных средств радиолюбителями зарубежных государств на территории Республики Абхазия и прочие организационные вопросы. В обсуждении взаимодействия Союза с Госкомсвязи в работе Съезда принимал участие заместитель председателя Госкомсвязи Р. Ратия.

На съезде избрали президента "Союза радиолюбителей Абхазии" Евгения Коваленко.

Главная задача общественной организации - пропаганда радиолюбительства и радиоспорта, взаимодействия с радиолюбительскими организациями зарубежных государств и международными радиолюбительскими организациями.