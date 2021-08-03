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Абхазия Информ

ЗА ДВОЕ СУТОК В АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 03 августа 2021 09:38
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ЗА ДВОЕ СУТОК В АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 августа 2021. Абхазия-Информ. В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались 6 человек, мужчины 45, 78, 83, и двое 65 лет, а также женщина 75 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией минздрава РА .

По данным штабааба за 2 августа, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 550 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 144 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 186 пациентов, в тяжелом состоянии 49 человек, состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в тяжёлом состоянии здоровья 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ – 51, 9 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22227 человек. Зарегистрировано 313 летальных случаев. Выздоровели 17898 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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