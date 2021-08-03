ЗА ДВОЕ СУТОК В АБХАЗИИ ОТ КОРОНАВИРУСА СКОНЧАЛИСЬ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 августа 2021. Абхазия-Информ. В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались 6 человек, мужчины 45, 78, 83, и двое 65 лет, а также женщина 75 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией минздрава РА .

По данным штабааба за 2 августа, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 550 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 144 из них.