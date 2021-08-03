МИНЗДРАВ АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С РФ О НОВЫХ ПОСТАВКАХ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

«В связи с публикациями в СМИ, касательно поставки в Абхазию партии вакцины от COVID-19 в количестве 5 тысяч доз, сообщаем, что переговоры с Российской Федерацией о новых поставках вакцины все еще продолжаются.

Сухум. 3 августа 2021. Абхазия-Информ. Минздрав РА ведет переговоры с российскими коллегами о новых поставках вакцины. Об этом говорится на сайте ведомства.

На данном этапе считаем преждевременным делать прогнозы и строить предположения на эту тему. Как только появиться официальное подтверждение данной информации со стороны Российской Федерации, Минздрав Абхазии сразу же об этом проинформирует население страны», - отмечается в комментарии.

Первую партию вакцины (6500 доз "SPUTNIK- V") в Абхазию доставили 30 апреля 2021 года. Вакцинация проводилась с 11 мая до середины июля. Привилось более 3500 человек.