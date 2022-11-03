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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 03 ноября 2022 23:19
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РОССИЙСКИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ В АБХАЗИИ

Сухум. 3 ноября 2022. Абхазия-Информ. С помощью мобильного диагностического комплекса Межрегиональной высокотехнологичной клиники микрохирургии глаза доктора Шаталова за месяц работы обследовали 2168 жителей республики.

Медики проверили зрение у жителей 14 населенных пунктов, охватили все районы страны. Обследование могли пройти, как взрослые так и дети с 7 лет, абсолютно бесплатно.

Чаще всего у пациентов диагностировали катаракту, гиперметропию (дальнозоркость), миопию (близорукость), астигматизм, пресбиопию, глаукому. Были случаи патологии сетчатки, требующие хирургического вмешательства.

Руководство кликни микрохирургии глаза доктора Шаталова выражает благодарность президенту страны Аслану Бжания и министру здравоохранения Эдуарду Бутба за содействие и гостеприимство.

«Наши врачи работали очень самоотверженно и с большой любовью к радушному абхазскому народу. Мы получали много тёплых слов и благодарность от жителей. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – отмечают они.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 03 ноября 2022 23:29

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