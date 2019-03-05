В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Сухум. 25 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Проблеме заболеваемости туберкулезом в Абхазии был посвящен круглый стол в Республиканском противотуберкулезном диспансере (Гулрыпш). Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Абхазиии и приурочено к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.

В круглом столе, помимо профильных специалистов Минздрава – врачей фтизиатров и руководства диспансера, приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария, начальник лечебно-профилактического Управления Минздрава Саида Делба, депутат Народного Собрания, председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия, представители международных неправительственных организаций «Программа развития ООН» и «Врачи без границ».

В ходе беседы отмечалось, что статистика последних нескольких лет свидетельствует о стабильном снижении заболеваемости туберкулезом в Абхазии, а также об улучшении качества лечения и увеличении процента полного выздоровления от этого заболевания. И в этом существенную поддержку Минздравоохраву оказывают организации MSF и UNDP («Врачи без границ» и ПРООН).

Главный внештатный специалист пульмонолог, руководитель национальной противотуберкулезной программы Шазина Хурхумал отметила ряд направлений, которые нуждаются в усовершенствовании.

«Сущуствует кадровый дефицит, поэтому необходимо привлекать молодых специалистов. Среди направлений, требующих улучшения и лабораторная служба: диагностическая часть противотуберкулезной службы должна усовершенствоваться, то есть у нас должна быть своя лаборатория, которая станет определять чувствительность лечения противотуберкулезным препаратом. Должно быть также усовершенствовано направление DOTS – это контролируемое лечение под непосредственным медицинским наблюдением», - считает Хурхумал.

Она так же подчеркнула важность усиления социальной работы.

«Наши пациенты должны получать социальную поддержку, будет ли это соцобеспечение, или отдельные, в том числе и международные фонды. Они должны помогать семьям, в которых есть больные туберкулезом, несущим немалые материальные затраты на лечение», - констатировала Шазина Хурхумал.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.