КОММЕНТРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 25 марта 2019 года. Абхазия-Информ. С 18 марта на территории Грузии проходят командно-штабные учения «НАТО – Грузия 2019». Министерство иностранных дел РА расценивает очередные учения Грузии и НАТО как открытый вызов национальной безопасности. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Абхазии.

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«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Тбилиси для ознакомления с ходом командно-штабных учений Грузии и НАТО, выступил с рядом заявлений, в которых призвал Россию отозвать признание независимости Абхазии, подчеркнув приверженность Североатлантического альянса суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Командно-штабные учения «НАТО – Грузия 2019» открылись 18 марта на территории Центра поддержки учений и военного образования близ Тбилиси. Участие в них принимают военнослужащие из 24 стран-членов альянса и его партнеров. Учения впервые проводятся под командованием генерального штаба Грузии. Целью учений названа необходимость повышения оперативной совместимости вооруженных сил Грузии с силами НАТО, а также отработка возможных методов реагирования на угрозы безопасности, возникающие в отношении государств, не входящих в альянс.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает очередные учения Грузии и НАТО как открытый вызов национальной безопасности. Настоятельно призываем Тбилиси и Брюссель осознать пагубность столь откровенной демонстрации своих военных амбиций.

Дежурные высказывания западных партнеров Грузии в поддержку своего клиента вряд ли способны кого-либо удивить – они давно уже стали частью пропагандистской риторики Вашингтона и Брюсселя. Вместе с тем, подобные ритуальные заявления, вкупе с поддержкой политизированных грузинских резолюций на международных площадках и поощрением военно-политического сотрудничества с НАТО, порождают у грузинских руководителей завышенные ожидания, подпитывают милитаристские настроения, подрывают усилия по обеспечению мира и безопасности в Закавказье.

Откровенная ставка Тбилиси на форсированную интеграцию в военные структуры НАТО делает все более сомнительным декларируемое «миролюбие» Грузии. Никакие «дружественные» заявления грузинских официальных лиц не могут скрыть того факта, что Грузия, пользуясь поддержкой западных партнеров, предпринимает усилия по наращиванию своего военного потенциала. Совершенно непонятно, на какие предполагаемые «угрозы безопасности» собирается реагировать Грузия со своими западными друзьями.

Убеждены, что активно идущий процесс взаимодействия Грузии с НАТО должен стать предметом серьезной дискуссии международных посредников и участников консультаций в Женеве. Необходимо ясное понимание того, что возможные попытки Тбилиси подорвать усилия по обеспечению мира и безопасности в Закавказье будут жестко пресекаться».