КБФ «АШАНА» ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД

В собрании приняли участие: учредитель фонда – Беслан Шакая, первый директор фонда – Джевейра Колосова, директор фонда – Мактина Джинджолия, попечительский Совет фонда, партнёры, друзья, и все те, кто неравнодушен к деятельности КБФ «Ашана». Особое место среди гостей занимали подопечные фонда и их родители.

В ходе мероприятия были подведены итоги работы фонда за 2018 год и показан специально подготовленный к отчётному собранию фильм «Всё будет хорошо». Гостям были предоставлены информационные буклеты со способами помощи детям, пресс-релизы с информацией о работе КБФ «Ашана».

Открывая собрание, учредитель фонда Беслан Шакая отметил: «Культурно-благотворительный фонд «Ашана» работает прозрачно. Все средства, которые перечислялись на лечение того или иного ребенка, пошли по назначению. Мы гордимся тем, что фонд имеет авторитет самой открытой финансовой площадки. О нем сегодня сегодня знают не только в Абхазии, но и в России".

Директор фонда Мактина Джинджолия сообщила, что как и в предыдущие годы, самое большое достижение фонда в 2018 году – это, конечно же, спасённые детские жизни. За семь лет в рамках акции «Спасём жизнь ВМЕСТЕ» собрано 47 155 882 руб. Оплачено 274 курса лечения, 162 детям.

В 2018 году собрано более 7 млн. руб., оплачено 37 курсов лечения 26 детям. Медицинская помощь оказана 24 детям. Ожидают приглашение на госпитализацию двое детей. Многим из них были проведены операции, другие прошли курсы реабилитации и диагностики в России, Хорватии, Армении и Италии.

В 2018 году, фондом проведено 26 благотворительных акций, а так же благотворительные концерты с участием абхазских и российских артистов.

Председатель попечительского Совета Изольда Хагба, подчеркнула важность работы фонда и привлечения новых людей.

«Новые люди – это новые идеи и новые возможности. В работе фонда важна и нужна не только финансовая помощь, но и любая иная поддержка», - считает Хагба.

Затем, по уже сложившейся традиции, сотовые операторы «Аквафон» и «А-Мобайл», наградили самых милосердных абонентов.

Компания «Аквафон» наградила пять абонентов, отличившихся самым большим количеством смс с пожертвованиями в фонд: Анжелику Джинджолия, Руслана Качарава, Алихана Губатаева, Манану Кортава и Ирму Аршба.

В 2018 году абонентами компании «Аквафон» было отправлено 28 тысяч 480 sms на общую сумму 569,618 тысяч рублей.

Компания «А-Мобайл» так же наградила пять самых милосердных абонентов. В 2018 году ими стали: Гаринэ Минасян, Аида Гургулия, Рауль Аристава, Тигран Делибалтян и Андрей Пестов.

Абонентами этой компании в прошлом году было отправлено 14 тысяч 61 sms на сумму 281,220 тысяч рублей.

За семь лет существования проекта «Спасём жизнь вместе», абоненты этих компаний внесли огромный вклад в лечение каждого подопечного фонда «Ашана».

Фонд благодарит «милосердных абонентов, и говорит «спасибо» сотовым операторам Абхазии, компаниям «А-Мобайл» и «Аквафон».

В официальной части собрания были награждены дипломами главные, официальные и информационные партнёры, а также благотворители фонда. Это те организации, которым небезразлично социальное положение своих граждан и судьбы тяжелобольных детей.

В 2018 году, девять партнёров, включая учредителя фонда, которые ежемесячно по договорам перечисляли в фонд средства на ведение административно-хозяйственной деятельности.

Дипломом «Генеральный партнёр Фонда» был награждён Российский фонд помощи (Русфонд) – один из крупнейших благотворительных фондов России. Дипломами «Партнёр Фонда» были награждены: «Международный фонд Апсны», «Фонд социально-культурных инициатив Абхазии», ООО «Альфа технострой», ООО «Ассаин», «ООО Пивоваренный завод «Сухумский», Коммерческий банк «Гарант-банк».

Магазину «Харзаман» был вручён диплом «Официальный партнёр фонда».

Диплом «Главный партнёр фонда» был передан компании «ООО Премиум».

ООО «Лидер» и «Руад-групп», были награждены дипломами «Благотворитель Фонда».

Агентство такси «Престиж» и рекламная фирма ООО «Неон», были отмечены благодарностями фонда.

Дипломами «Главный информационный партнёр фонда» были награждены: Телекомпания «Абаза – ТВ», информационное агентство «Спутник – Абхазия», сотовые компании «Аквафон» и «А-мобайл».

Фонд «Ашана» выражает благодарность всем партнёрам, которые поддерживали его своими информационным ресурсами в 2018 году, размещали статьи и репортажи о тяжелобольных детях.

Это – Абхазское государственное телевидение, Гудаутское телевидение, Гагрское телевидение, газета «Республика Абхазия», информационное агентство «Абхазия-Информ», «Апсныресс», АбхазАвто, газета «Акуа-Сухум», газета «Чегемская правда», газета «Эхо Абхазии», газета «Гал», ООО «Мегаполис», «Инфомост», агентство «Амариал», радио «РиоРита» и «Сома», Papaha.su, аиааира.соm, «Звуковая реклама на рынке» и др.

Дипломы отличившимся вручали пять ангелочков - подопечные фонда «Ашана».

Завершилась собрание доброй и трогательной песней «Об особенных детях» в исполнении участников ВИА «Каданс». Спасибо талантливым ребятам и руководителю ансамбля за поддержку, участие и исполнение этой песни.

Выражаем каждому принявшему участие в собрании искренние слова благодарности.

Мы и в будущем надеемся на Вашу поддержку, дружбу и, конечно же, любовь к нашему общему, доброму Делу!

Будем и дальше спасать детские жизни вместе!

КБФ «Ашана»