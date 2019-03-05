СУХУМСКИЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ АЛХАСА ХАГУШ
Новости Вторник, 26 марта 2019 11:20
Сухум. 26 марта 2019 года. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под пред-седательством Беллы Хасая вынес обвинительный приговор в отношении Алхаса Хагуш.
Алхас Хагуш признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) и частью 4 статьи 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здо-ровью, опасного для жизни человека в отношении двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего) и по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Алхас Хагуш 22 сентября 2018 года, из имевшегося у него незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, находясь на торжественном мероприятии – сва-дьбе, в городе Сухум, в банкетном зале "Абырлаш", из хулиганских побуждений, общеопасным способом, произвел три беспорядочных выстрела, в результате че-го был смертельно ранен Вадик Бигвава, а Мадине Тыркба причинен тяжкий вред здоровью.
Приговор Сухумского городского суда вступает в силу по истечении 15 рабочих дней в случае не обжалования его сторонами в кассационную коллегию по уго-ловным делам Верховного суда Республики Абхазия.
Алхас Хагуш считается невиновным до вступления приговора в законную силу.
Об этом сообщает сайт Верховного суда РА.
https://www.vs-ra.org/press-tsentr/newsevent/detail.php?ELEMENT_ID=643&fbclid=IwAR1OCHGJWBinYlUJQY1SCTC86k2NrrGnViaEVY6Ufu3iOxd0zk7gYp9m6N4
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