СУХУМСКИЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ АЛХАСА ХАГУШ

Алхас Хагуш признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) и частью 4 статьи 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здо-ровью, опасного для жизни человека в отношении двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего) и по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Алхас Хагуш 22 сентября 2018 года, из имевшегося у него незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, находясь на торжественном мероприятии – сва-дьбе, в городе Сухум, в банкетном зале "Абырлаш", из хулиганских побуждений, общеопасным способом, произвел три беспорядочных выстрела, в результате че-го был смертельно ранен Вадик Бигвава, а Мадине Тыркба причинен тяжкий вред здоровью.Приговор Сухумского городского суда вступает в силу по истечении 15 рабочих дней в случае не обжалования его сторонами в кассационную коллегию по уго-ловным делам Верховного суда Республики Абхазия.Алхас Хагуш считается невиновным до вступления приговора в законную силу.Об этом сообщает сайт Верховного суда РА.