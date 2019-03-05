27 МАРТА СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА
Сухум. 26 марта 2019 года. Абхазия-Информ. 27 марта, в 11:00 состоится очередное заседание Кабинета министров РА.
В повестку дня, в которой в общей сложности 30 вопросов, включены отчеты об исполнении Республиканского бюджета за 2018 год и об итогах деятельности за 2018 год Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Министерства по налогам и сборам, Министерства сельского хозяйства. Кроме того, члены правительства рассмотрят исполнение бюджетов за 2018 год Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда репатриации, Фонда социального страхования и охраны труда, Дорожного и Пенсионного фондов.
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