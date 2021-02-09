КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

Сухум. 9 февраля 2021. Абхазия-Информ. В Кабинете министров под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба идёт заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Сообщает сайт mkra.org

"Эпидемиологическая ситуация последнего времени, спад заболеваемости коронавирусной инфекцией делает возможным возобновление работы некоторых объектов культуры", - сказал Владимир Делба.

По словам министра культуры Гудисы Агрба, не все культурные учреждения готовы к возобновлению активной деятельности, но есть и те, что полностью готовы.