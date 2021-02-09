КООРДИНАЦИОННЫЙ ШТАБ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ
Сухум. 9 февраля 2021. Абхазия-Информ. В Кабинете министров под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба идёт заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Сообщает сайт mkra.org
"Эпидемиологическая ситуация последнего времени, спад заболеваемости коронавирусной инфекцией делает возможным возобновление работы некоторых объектов культуры", - сказал Владимир Делба.
По словам министра культуры Гудисы Агрба, не все культурные учреждения готовы к возобновлению активной деятельности, но есть и те, что полностью готовы.
Последнее от Super User
- КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РА ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ
- ИЗ-ЗА АВАРИИ В РФ ОТКЛЮЧЕНА ВЛ-500 «КАВКАСИОНИ», БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ОСТАЛИСЬ ОЧАМЧЫРСКИЙ И ГАЛСКИЙ РАЙОНЫ АБХАЗИИ
- В ПИЦУНДЕ ОБНОВИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ, ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 11818 ЧЕЛОВЕК
- УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АВТОР ФОТОГРАФИЙ ПЕРВОГО ФОТОАЛЬБОМА «АБХАЗИЯ»