КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РА ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 9 февраля 2021. Абхазия-Информ. Правительство Абхазии поддерживает возобновление учебного процесса в республике. Об этом сказал временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба на заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Делба констатировал, что за последние три недели наблюдается значительный спад заболеваемости коронавирусом, что стало возможным благодаря ранее введенным ограничениям.

На 8 февраля тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 298 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 18 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11818 человек. 184 летальных случая. Выздоровели 10756 человек.

Школы Абхазии из-за пандемии закрыты с 15 октября 2020г.

Министр просвещения РА Инал Габлия сегодня подчеркнул на заседании Координационного штаба, что с учетом мнений членов штаба, учебный процесс будет возобновлен. На первом этапе планируется открыть детские дошкольные учреждения и возобновить обучение в младших классах школ. Если в течение недели после этого ситуация с распространением коронавируса будет под контролем, будут открываться школы для обучения старшеклассников.https://sputnik-abkhazia.ru

Открыть школы станет возможным, если в одном классе будет не более 20 детей.

Если же ситуация с распространением инфекции будет ухудшаться, то образовательные учреждения вновь будут закрыты

Напомним, что 11 января Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции рекомендовал президенту РА Аслану Бжания продлить и ужесточить ограничительные меры в республике до 15 февраля. Председатель координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, премьер-министр РА Александр Анкваб с 8 января проходит лечение от коронавируса в Москве – в больнице №83 ФНКЦ Федерального медико-биологического агентства России.