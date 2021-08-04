В КАБМИНЕ ПРОШЛИ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Сухум. 4 августа 2021. Абхазия-Информ. В целях оказания правовой помощи участникам предпринимательской и иной экономической деятельности разрабатывается Соглашение между Абхазией и Россией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений. Об этом сообщает сайт Кабинета министров РА.

3 августа 2021 года помощник премьер-министра Дмитрий Шамба провел с представителями Министерства юстиции Российской Федерации экспертные консультации в по проекту Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам.

Проектом соглашения предусмотрено, что Абхазия и Россия взаимно будут признавать и приводить в исполнение вступившие в законную силу решения судов и решения международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Вопросы признания и приведения в исполнение судебных решений, включая порядок рассмотрения заявления взыскателя о таком признании и приведении в исполнение, будут регулироваться законодательством запрашиваемой Стороны.

В проекте международного договора указано, что стороны соглашаются, что к вопросам признания и приведения в исполнение арбитражных решений между Абхазией и Россией будет применяться Конвенция ООН от 1958 года, при этом Конвенция будет применяется к сотрудничеству в рамках названного соглашения, как если бы Республика Абхазия являлась участником Конвенции.

Подписание вышеуказанного соглашения вытекает из статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия и статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия.