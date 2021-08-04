 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ПРОШЛИ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Новости Среда, 04 августа 2021 21:11
Оцените материал
(0 голосов)
В КАБМИНЕ ПРОШЛИ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Сухум. 4 августа 2021. Абхазия-Информ. В целях оказания правовой помощи участникам предпринимательской и иной экономической деятельности разрабатывается Соглашение между Абхазией и Россией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений. Об этом сообщает сайт Кабинета министров РА.

3 августа 2021 года помощник премьер-министра Дмитрий Шамба провел с представителями Министерства юстиции Российской Федерации экспертные консультации в по проекту Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам.

Проектом соглашения предусмотрено, что Абхазия и Россия взаимно будут признавать и приводить в исполнение вступившие в законную силу решения судов и решения международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Вопросы признания и приведения в исполнение судебных решений, включая порядок рассмотрения заявления взыскателя о таком признании и приведении в исполнение, будут регулироваться законодательством запрашиваемой Стороны.

В проекте международного договора указано, что стороны соглашаются, что к вопросам признания и приведения в исполнение арбитражных решений между Абхазией и Россией будет применяться Конвенция ООН от 1958 года, при этом Конвенция будет применяется к сотрудничеству в рамках названного соглашения, как если бы Республика Абхазия являлась участником Конвенции.

Подписание вышеуказанного соглашения вытекает из статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия и статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 04 августа 2021 21:13
Теги

Последнее от Super User

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ЛИКВИДИРОВАЛИ ДВЕ ФЕРМЫ КРИПТОВАЛЮТ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.