 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛИСЬ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА

Новости Среда, 04 августа 2021 23:06
Оцените материал
(0 голосов)
В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛИСЬ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 4 августа 2021. Абхазия-Информ. В Гудаутской ЦРБ скончались 4 пациента две женщины 76 и 80 лет,   а также двое мужчин 42 и 83 лет, сообщает Оперативный штаб Министерства здравоохранения.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 392 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 98 из них.

 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 178 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 47, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22642 человека. Зарегистрировано 320 летальных случаев. Выздоровели 18189 человек.

В общее число заболевших Covid-19 за все время, было добавлено 176 случаев заражения, которые были выявлены в частной лаборатории в течение недели.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 04 августа 2021 23:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В КАБМИНЕ ПРОШЛИ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ЗАБЛУДИВШУЮСЯ ТУРИСТКУ В ГОРНЫХ ОКРЕСТНОСТЯХ НОВОГО АФОНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.