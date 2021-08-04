В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛИСЬ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 392 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 98 из них.

Сухум. 4 августа 2021. Абхазия-Информ. В Гудаутской ЦРБ скончались 4 пациента две женщины 76 и 80 лет, а также двое мужчин 42 и 83 лет, сообщает Оперативный штаб Министерства здравоохранения.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 178 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 47, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22642 человека. Зарегистрировано 320 летальных случаев. Выздоровели 18189 человек.

В общее число заболевших Covid-19 за все время, было добавлено 176 случаев заражения, которые были выявлены в частной лаборатории в течение недели.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.