СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ЗАБЛУДИВШУЮСЯ ТУРИСТКУ В ГОРНЫХ ОКРЕСТНОСТЯХ НОВОГО АФОНА

Сухум. 4 августа 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии вели поиски и обнаружили российскую туристку, заблудившуюся в лесополосе в окрестностях горы Акую (Афонская) г. Новый Афон

Поиски начались с утра 4 августа. Обнаруженную россиянку спасатели вывели на тропу и сопроводили вниз до новоафонского монастыря. По пути к городу им встретилась семья российских туристов, так же направлявшихся в гору. Спасатели настоятельно рекомендовали и убедили семью с маленьким ребенком вернуться обратно в город.

МЧС Абхазии напоминает гостям и жителям республики об опасностях, которые таят малопроходимые горные маршруты, и призывает не пользоваться ими без опытных проводников.