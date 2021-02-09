МИНЗДРАВ АБХАЗИИ ОБРАТИЛСЯ К РФ С ПРОСЬБОЙ О ПОСТАВКЕ ВАКЦИН ОТ COVID-19 «СПУТНИК V» И «ЭПИВАККОРОНА».

Сухум. 9 февраля 2021. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Абхазии обратилось с заявкой к соответствующим ведомствам РФ с просьбой о поставке вакцин от Covid-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Об этом журналистам сказал сегодня министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия после заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия не исключает, что вакцина от Covid-19 будет доставлена в ближайшей перспективе. Он подчеркнул, что вопрос решается на уровне правительств. «Я думаю, что в течение февраля вакцина будет у нас. В настоящее время в России три вида вакцины от коронавируса и все зависит от того, что смогут предоставить Абхазии в качестве гуманитарной помощи», - отметил Цахнакия. В вакцинации нуждаются в первую очередь медики и работники силовых структур, а затем и другие граждане. Цахнакия рассказал представителям СМИ о том,что в минздрав часто обращаются люди с просьбой о предоставлении возможности вакцинации от Covid-19 . Источник: https://apsnypress.info/ru/

Сегодня в Кабинете министров под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. На заседании штаба обсуждалась эпидемиологическая ситуация, в частности спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению руководителей ряда профильных ведомств при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм возможно возобновление работы некоторых объектов культуры, образовательных и дошкольных учреждений.