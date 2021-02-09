Сухум. 9 февраля 2021. Абхазия-Информ. По просьбе министерства обороны Абхазии российский военный госпиталь продолжает работать в Сухуме, уточнили сегодня «Абхазия-Информ» в пресс-службе Министерства обороны республики.

Первых пациентов с COVID-19 военные врачи стали принимать с 20 октября 2020. За этот период военные врачи помогли более 400 пациентам. Лаборатория госпиталя также помогает Сухумской инфекционной больнице в проведении ПЦР-диагностики.

Госпиталь располагается в Сухуме на территории пансионата "Айтар". В настоящее время в госпитале находится 24 больных с коронавирусной инфекцией.

Многопрофильный госпиталь оснащен всем необходимым, в его составе - 113 военнослужащих, а также 30 единиц военной техники. В Сухум российские военные врачи прибыли из Буденновска Ставропольского края 19 октября 2020г. По просьбе министерства обороны Абхазии.