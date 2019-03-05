ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ Г. СУХУМ КОНСТАНТИН ПИЛИЯ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ОППОЗИЦИИ

«Мое вступление в ОНД не противоречит закону, да и мои политические взгляды всем известны», – сказал Константин Пилия. В Штаб ОНД под председательством Теймураза Хишба входят депутаты парламента Аслан Бжания, Дмитрий Дбар, Омар Джинджолия, Юрий Хагуш, Астамур Аршба, Лаша Ашуба, председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба, председатель партии «Амцахара» Алхас Квициния, председатель фонда С. Багапш Михаил Логуа, председатель общественной организации «Абзанхара» Нугзар Ашуба и руководитель экспертного фонда «Ахьыпшымра» Вячеслав Чирикба. К. Пилия ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 годов, председатель Собрания города Сухум с мая 2014 г. Он так же является председателем общественного объединения «Абхазский патриотический республиканский альянс» (АПРА) и членом Политсовета партии «Единая Абхазия».