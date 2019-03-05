РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ВИОЛЕТТУ МААН С ЮБИЛЕЕМ

«Вас хорошо знают не только на Родине, но и за ее пределами. Вас очень любят, нет равнодушных к Вам и Вашему творческому пути. Пусть еще долгие годы у всех, кто любит театр, будет возможность видеть Вас, общаться с Вами, перенимать Ваш опыт и мудрость. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всем», – сказал президент. Виолетта Маан поблагодарила главу государства за поздравление. «Благодарю Вас за приглашение и внимание. С первого дня выхода на сцену я делала все, что могла, так, как я это чувствовала, вкладывая душу в свою профессию. Если мне удалось сделать что-то полезное для моего народа, это самый большой подарок для меня. Даже если на несколько мгновений мне удалось привнести радость в жизнь наших людей, я могу считать, что выполнила свой долг. Мне очень хочется, чтобы театр, которому я посвятила свою жизнь, преодолев все трудности, развивался бы и шел вперед», - сказала Виолетта Маан. Генеральный директор Абхазского государственного драматического театра Нодар Чанба также присоединился к поздравлениям: «Хорошо помню, что на премьеры спектаклей с Вашим участием невозможно было достать билеты. Я не мог себе даже представить, что мы будем работать в одном театре. Благодарен Богу, что Вы работаете в нашем театре, это большая честь для всех нас. Вы являетесь примером для молодежи, и это очень важно». Советник президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария подчеркнул, что Виолетта Маан внесла значительный вклад в развитие абхазского театра. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия отметила, что в рамках празднования юбилея Виолетты Маан будут организованы театральные мероприятия, посвященные этой дате. Об этом сообщает сайт президента РА.