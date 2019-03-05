В 2018 ГОДУ НА ГОСГРАНИЦЕ ПО РЕКЕ ИНГУР ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 300 НАРУШИТЕЛЕЙ

Сухум. 26 марта 2019 года. Абхазия-Информ. В результате совместных мероприятий СГБ РА и Погрануправления РФ в Абхазии по обеспечению охраны госграницы с Грузией за 2018 год задержано более 300 нарушителей.

Значительное уменьшение количества нарушений государственной границы обусловлено совершенствованием подходов к охране госграницы Пограничным отрядом СГБ Республики Абхазия совместно с Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии.

К уголовной ответственности по статье 324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия» привлечены 24 нарушителя, в отношении семи нарушителей применен административный арест. Большая часть нарушителей привлечена к административной ответственности, в том числе подвергнуты административному штрафу более 100 человек, выдворены из Абхазии – 12. В отношении остальных проведены профилактические мероприятия. Об этом сообщает сайт СГБ РА. Охрана государственной границы Республики Абхазия с Республикой Грузия осуществляется Пограничным отрядом СГБ РА совместно с Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии, в соответствии с межгосударственным Соглашением о совместных усилиях в охране госграницы Абхазии.