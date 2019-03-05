КОММЕНТАРИЙ МИД РА ПО ПОВОДУ НЕКОТОРЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ

«В информационном пространстве никогда не было недостатка в тенденциозных публикациях, посвященных Абхазии. Существующая реальность подается в них исключительно в темных тонах и предельно субъективно. Часто источником таких публикаций являются грузинские или сочувствующие им информационные ресурсы. Но нередко они появляются и на нейтральных интернет-ресурсах.

Сухум. 26 марта 2019 года. Абхазия-Информ. На нейтральных интернет-ресурсах нередко появляются посвященные Абхазии тенденциозные публикации. В этой связи Министерство иностранных дел Республики Абхазия опубликовала свой комментарий. В нем говорится:

В одной из такого рода статей, опубликованных в конце минувшей недели, рисуется мрачная картина происходящего в Абхазии, «констатируется» состояние «коллапса системы государственного управления», высказываются утверждения о «разваленной репутации» Абхазии в России.

Оставляя на совести автора отдельные, сугубо тенденциозные оценки происходящего в стране, следует отметить, что формируемый сегодня образ Республики Абхазия в России явно не соответствует той мрачной картинке, которую автор презентует своим читателям.

Для непредубежденного наблюдателя представляется очевидным, что союзнические отношения между Абхазией и Россией демонстрируют положительную динамику и имеют значительный потенциал для долгосрочного взаимовыгодного развития. Предпринимаемые в последние годы усилия по наращиванию абхазо-российских отношений дают свои результаты. Последовательно реализуется Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Заключаются важные соглашения по наиболее актуальным и социально значимым направлениям, таким как образование, здравоохранение, медицинское страхование. Регулярно проходят встречи Президентов Абхазии и России, в ходе которых обсуждаются наиболее важные вопросы двусторонней повестки и намечаются планы на перспективу. Реализуются совместные проекты, позволяющие наращивать информационное присутствие нашей страны в мире. Большую работу, направленную на популяризацию Абхазии, как в России, так и в других странах, проводит Торгово-промышленная палата Республики Абхазия. Растет и привлекательность Республики Абхазия как популярного туристического центра.

Президент Рауль Хаджимба придает особое значение абхазо-российским межгосударственным отношениям, как одному из приоритетных направлений внешней политики Республики Абхазия. Исходя из понимания важности этого направления, Глава государства прилагает усилия с целью более широкой представленности Абхазии, как в России, так и в странах дальнего зарубежья.

Министерство иностранных дел, реализуя свои функциональные обязанности, в свою очередь проводит комплексную работу по расширению информационного присутствия Республики Абхазия в мире, созданию привлекательного имиджа страны и опровержению навешиваемых на Абхазию пропагандистских ярлыков».