ОСЕТИНСКИЙ РЕЖИССЕР АСЛАН ГАЛАЗОВ В АБХАЗИИ СНИМЕТ ФИЛЬМ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА.

Сценарий Галазова, основанный нарассказах из сборника "Детство Чика" был одобрен еще прижизни самим Фазилем Абдуловичем. В фильм войдут четыре рассказа "Подвиг Чика", "Защита Чика", "Возмездие" и "Чик чтит обычаи".

Сухум. 27 марта 2019г. Абхазия-Информ. Осетинский режиссер Аслан Галазов в Абхазии будет снимать полнометражный игровой фильм по произведению Фазиля Искандера "Детство Чика".

В съемках, которые планируются начать в июне, участвуют актеры Абхазского драмтеатра им. С. Чанба и РУСДРАМ им. Ф. Искандера.

Фильм снимается по гранту Министерства

культуры РФ и поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

Аслан Галазов. Режиссер, сценарист, продюсер.

Изучал литературу и лингвистику сначала в Северо-Осетинском университете и МГУ, затем — в Американском университете Вашингтона, где также прошел курс истории и теории европейского кино, после чего учился во ВГИКе.

Cнял несколько короткометражных игровых и документальных фильмов, а полнометражный игровой дебют режиссера "Ласточки прилетели" получил Гран-при "Золотая тайга" Пятого Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и фестиваля "Чистые грезы" в Санкт-Петербурге. (www.kino-teatr.ru)





