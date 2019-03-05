АСТАМУР БАРЦИЦ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ПО КУРОРТАМ И ТУРИЗМУ РА.
Сухум. 27 марта 2019г. Абхазия-Информ. Распоряжением Кабинета Министров Абхазии Астамур Барциц назначен заместителем министра по курортам и туризму РА.
Барциц сменил Астамыра Ахба, ушедшего с должности по собственному желанию.
Астамур Хицкурович Барциц родился в 1982 году в Гудауте.
Выпускник 2004 года Российской международной академии туризма в Москве по специальности "Менеджмент организации".
С 2005 по 2006 г.г. - главный специалист по туризму Госкомитета по курортам и туризму.
С 2006 по 2010 г.г. - начальник контрольно-ревизионного отдела Госкомитета по курортам и туризму.
С 2012 по 2014 годы - начальник отдела безопасности туристических путешествий ГК по курортам и туризму
С 2016 года работал начальником отдела контроля за осуществлением туристической деятельности и координационной работы с органами власти Министерства по курортам и туризму.
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