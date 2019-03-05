МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА В 2018 ГОДУ

Он сообщил, что в рамках реализации международного сотрудничества Минздравом был подписан ряд соглашений с РФ, в том числе – «Соглашение между правительством РА и Министерством здравоохранения Краснодарского края РФ о порядке организации предоставления медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования гражданам РФ, постоянно проживающих на территории РА в медицинских организация Российской Федерации».

C ухум. 27 марта 2019 года. Абхазия-Информ . Состоялось очередное заседание Кабинета министров РА, прошедшее под руководством премьер-министра Валерия Бганба. В повестку дня было включено 30 вопросов, в том числе отчеты о работе ряда министерств и внебюджетных фондов в 2018 году.

Пункты выдачи полисов ОМС открыты по всей республики, общие затраты на реализацию программы составили 1, 704 млн руб.

В 2018 году ратифицировано «Соглашение между правительством РА и Российской Федерации о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи включая лекарственное обеспечение».

Министерством здравоохранения была реализована ведомственная целевая программа «Лечение граждан за пределами Республики Абхазия». Фактические затраты на реализацию программы составили 43 248 809,24 рублей, из которых 23 261 191,69 рублей было направлено на погашение имеющейся задолженности за предыдущие годы перед медицинскими учреждениями РФ.

Для сравнения: в 2016 году медицинскую помощь в России получили 700 пациентов, на сумму 49, 413 млн рублей, в 2 017 году – 450 пациентов на сумму 42, 366 млн рублей, в 2018 году 678 пациентов, на сумму 19, 988 млн рублей.

В настоящее время определенные виды специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, современные репродуктивные технологии по проблеме лечения бесплодия (ЭКО) не оказываются в лечебно-профилактических учреждениях Республики Абхазия.

В 2018 г. направлено на лечение за пределы Республики Абхазия 678 человек, из которых более 50 % пациентов, нуждающихся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, заболеваний нервной системы, заболеваний крови, пациентов с онкологическими заболеваниями.

48 % детей с тяжелыми заболеваниями сердца (врожденные пороки сердца, нарушения ритма сердца) и с другими заболеваниями, требующими оказания неотложной высокотехнологичной медицинской помощи.

Направлено четыре пациента, нуждающихся в экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

В 2018 году Минздравом была реализована ведомственная целевая программа «Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан РФ, постоянно проживающих на территории РА на льготных условиях». Общие затраты на ее реализацию – 29 млн рублей, фактические затраты составили 12, 206 млн рублей.

Разработан и утвержден перечень льготных лекарственных препаратов, организована работа аптечных пунктов выдачи в Гудаутском, Очамчырском и Ткуарчалском районах. Программа реализована на 40 % в связи с несвоевременным и не полным финансированием, что не представило возможным покрыть реальные потребности населения.

Была так же реализована ведомственная целевая программа «Укрепление материально- технической базы станции и отделений скорой помощи Республики Абхазия». Затраты на ее реализацию составили 5, 123 млн рублей.

В целях повышения эффективности оказания специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации были укомплектованы 8 машин скорой медицинской помощи класса «А». Приобретено и введено в эксплуатацию медицинское оборудование. Установлено оборудование, позволяющее организовать оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом на догоспитальном этапе с ЭКГ мониторингом и тромболизисом.

В 2018 году реализована ведомственная целевая программа «Лечение хронического гепатита С и профилактика гепатита В». Затраты на ее реализацию составили 1, 253 млн руб. Программа реализовывалась на базе клинико-диагностической поликлиники ГУ «Республиканская больница».

В Минздрав поступило около 100 заявлений на получение медикаментозной помощи больных хроническим гепатитами С и В. Постановлены на диспансерный учет, а также проведено амбулаторное лечение пациентов больных хроническим гепатитом С и В, а также проведена вакцинация.

В рамках финансовых объёмов, предусмотренных программой на 2018 год, оказана медикаментозная помощь 18 больным согласно схемам лечения и в первую очередь нуждающихся в противовирусной терапии от гепатита С.

По мнению Тамаза Цахнакия, необходимо разработать единую автоматизированную информационную систему «Регистр лиц, больных хроническими вирусными гепатитами», а также ее последующее внедрение. Система должна обеспечить учет больных всех категорий, автоматизацию процесса непрерывного и системного сбора информации, хранение и обработку информации с целью оперативного планирования и контроля лечебно-профилактических, противоэпидемических мероприятий и бюджетных расходов. Учет больных и внесение информации в единый реестр должно отвечать требованиям законодательства по защите персональных данных.

В 2018 году реализова ведомственная целевая программа «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия». Общие затраты на реализацию программы (план) 14, 345 млн руб, фактические затраты составили 8, 540 млн руб.

Основные эпидемиологические показатели за отчетный период: болезненность – распространенность 157 человек; заболеваемость туберкулезом – 115 человек; уровень смертности от туберкулеза – 1,6 %. Эпидемиологическая ситуация стабильная: болезненность – распространенность туберкулеза на 100 тыс. населения 64,8 человека.

Совместно с сотрудниками Национальной противотуберкулезной программы и местной неправительственной организации «Амра 2014» проведена образовательная работа по повышению уровня осведомленности, соблюдение мер предосторожности распространение туберкулеза и снижение стигмы. Был снят видео материал о туберкулезной службе на территории РА и возможности лечение туберкулеза.

Продолжение реализации программы будет гарантировать пациентам получение бесплатного, своевременного выявления и лечения заболевания, способствовать снижению запущенных форм болезни, уменьшению смертности, увеличению продолжительности жизни и трудоспособности.

На реализацию ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия» затрачено 49, 460 млн рублей.

В 2018 году произведено переоснащение и дополнение АИП, что позволило оказать помощь большему количеству пациентов. О качестве и продолжительности жизни свидетельствует прирост пациентов, в 2018 году прирост составил 12 больных, в то время как в 2017 году таковых было 10. Количество пациентов с анемией меньше, чем в предыдущие годы (нуждающимся регулярно вводятся препараты ЭПО). Число умерших в процентном соотношении не изменилось и это связано с поздним выявлением пациентов с ТХНП, а также неудовлетворительной работой над регистром «до диализных» пациентов.

В настоящее время в Республике Абхазия существует необходимость создания единой системы гемодиализной помощи, первичной диагностики, профилактики и выявления больных с ХПН и своевременной подготовки пациентов к ЗПТ.

Ведомственная целевая программа «Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 гг.»: затраты на ее реализацию составили 3, 377 млн рублей.

В ходе реализации программы была подготовлена база данных и личных карточек здоровья каждого пациента РРЦ для определения вида протеза, а также были изготовлены протезы для ампутированного бедра и для ампутированной голени.

Количество пациентов обследованных в ОТО за 2018 год составило 198 человек. Изготовлено 125 протезов, 23 ортезов, отремонтировано 62 протеза.

Ведомственная целевая программа «Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия»: планировалось затратить на реализацию программы 471 тысяч рублей, фактически затраты составили 165, 305 тысяч рублей.

Реализация программы способствует проведению своевременных профилактических и плановых медицинских осмотров призывной молодежи, уменьшению числа граждан, не подлежащих призыву на военную службу - признанных не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья.

Ведомственная целевая программа «Совершенствование специализированной медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях Республики Абхазия»: затраты на ее реализацию составили 9, 899 млн рублей.

Основным направлением реализации программы является совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по следующим направлениям: нейрохирургия, эндопротезирование и ЭРПХГ.

Действующая на сегодняшний день система оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в ГУ М3 РА «Республиканская больница» требует дальнейшего совершенствования. Реализация программных мероприятий способствовала комплексному решению проблем: уменьшению периода ожидания оперативного лечения, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, снижению уровня инвалидизации населения в Республике Абхазия.

В рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, крайне важно ранее выявление онкологических заболеваний и проведение специализированного комбинированного противоопухолевого лечения. За 2018 год Фондом обязательного медицинского страхования Республики Абхазия проведено химиотерапии онкологическим больным в общем объеме на 27 млн. рублей.

Говоря о приоритетных направлениях развития здравоохранения на 2019 год, Тамаз Цахнакия подчеркнул важность повышения эффективности первичной медико- санитарной помощи населению, разработку и внедрения механизмов стимулирования поликлинического звена на раннее выявление заболеваний, предотвращение осложнений, совершенствование принципов взаимодействия поликлинических подразделений со стационарными подразделениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

Основными задачами предотвращения распространения инфекционных заболеваний является иммунопрофилактика, информирование и обучение различных групп населения средствам и методам профилактики инфекционных заболеваний, повышению ответственности за свое здоровье.

Речь шла и о повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, службы родовспоможения и детства.

По словам Цахнакия, укрепление материально-технической базы медицинских организаций родовспоможения и детства, развитие Сухумского родильного дома Республиканской больницы, позволит повысить качество медицинской помощи, а также уровень оснащения располагающих современным высокотехнологичным оборудованием, уровень обеспечения реанимационными койками и койками интенсивной терапии для новорожденных.

Планируется создание отделения 2-го этапа выхаживания новорожденных при Республиканской детской больнице. Для снижения смертности детей всех возрастных групп чрезвычайно важна отлаженная система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка. Эффективность пренатальной диагностики может быть обеспечена только массовым обследованием беременных женщин в установленные сроки.

Ранняя коррекция выявленных при неонатальном скрининге изменений метаболизма позволит в будущем создать больному ребенку возможности и условия для нормального развития, получения образования, профессиональной подготовки, последующего трудоустройства и полноценной жизни. Сохраняется высокая потребность в развитии специализированной медицинской помощи для детей.