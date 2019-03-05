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Абхазия Информ

ДЕФИЦИТ УЧИТЕЛЕЙ В АБХАЗСКИХ ШКОЛАХ СОСТАВЛЯЕТ 500 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 27 марта 2019 16:24
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ДЕФИЦИТ УЧИТЕЛЕЙ В АБХАЗСКИХ ШКОЛАХ СОСТАВЛЯЕТ 500 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 27 марта 2019г. Абхазия-Информ. Дефицит учителей в абхазских школах составляет до 500 человек. Об этом сказал сегодня на заседании правительства министр образования РА Адгур Какоба. Министр представил Кабинету Министров отчет о работе ведомства за 2018 год.

По словам Какоба, в школах по-прежнему не хватает учителей начальных классов и специалистов по многим предметам: по абхазскому языку в неабхазских школах, по русскому языку и литературе, по математике, физике, химии, истории, биологии, информатике, физической культуре и др.

Всего в республике 155 общеобразовательных школ, в том числе четыре интерната (Абхазский гослицей-интернат, Очамчырская школа-интернат, Калдахварская школа-интернат и Гагрский лицей-интернат), одна заочная школа и две школы для детей с дефектами умственного и физического развития. В республике 145 средних, восемь неполных средних, две начальные школы. Из них 59 абхазских школ, 16 абхазо-русских, 45 русских, 25 армянских, 10 грузинских.

По словам Адгура Какоба, перегруженность групп в детских садах остается основной проблемой всех детских учреждений республики, кроме Ткуарчалского района.

В 2018 году принято 2 354 заявления, в дошкольные учреждения зачислено 1172 ребенка, в очереди остаются – 1182 малыша. Всего в Абхазии функционируют 39 государственных детских садов, которые посещают 4 824 ребенка. Во всех детсадах трехразовое питание, кроме  Сухума.

В Сухумских д/садах питание четырехразовое. Администрация столицы выделяет на питание одного ребенка 90 рублей в день, при едином меню во всех садах. Администрация Гагры так же выделяет 90 руб. Администрация Гудаутского района - 75 руб.,  Гулрыпшского района - 80 руб.,  Ткуарчалского района - 90 руб., Администрация Галского района- 60-70 руб.

В профессиональных образовательных учреждениях Министерства образования и науки обучается 663 человек, из них по рабочим профессиям  - 79 человек, по специальностям среднего профессионального образования - 584 человека.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 27 марта 2019 16:36
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