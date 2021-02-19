МИНЗДРАВ ПРИОБРЕЛ 5 АППАРАТОВ ИВЛ

Покупка обошлась в 9 млн 900 тыс. рублей.

Три аппарата будут переданы Сухумской инфекционной больнице, два - Гагрской ЦРБ. Также министерство здравоохранения приобрело ПЦР -оборудование для двух лабораторий в Очамчырском и Гагрском районах, созданных на базах местных СЭС.

За счет средств выделенных правительством Абхазии в Очамчырской СЭС отремонтированы и подготовлено для размещения оборудования 8 комнат. Приобретенное оборудования обошлось в 11 млн 500 тыс. рублей.

В ближайшее время оборудование будет отправлено в районы для установки в лабораториях.