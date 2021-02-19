МИНЗДРАВ ПРИОБРЕЛ 5 АППАРАТОВ ИВЛ
Сухум. 19 февраля 2021.Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии Абхазии закупил 5 аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений, занимающихся лечением коронавирусных больных, сообщает сайт ведомства.
Покупка обошлась в 9 млн 900 тыс. рублей.
Три аппарата будут переданы Сухумской инфекционной больнице, два - Гагрской ЦРБ. Также министерство здравоохранения приобрело ПЦР -оборудование для двух лабораторий в Очамчырском и Гагрском районах, созданных на базах местных СЭС.
За счет средств выделенных правительством Абхазии в Очамчырской СЭС отремонтированы и подготовлено для размещения оборудования 8 комнат. Приобретенное оборудования обошлось в 11 млн 500 тыс. рублей.
В ближайшее время оборудование будет отправлено в районы для установки в лабораториях.