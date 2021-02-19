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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ ПРИОБРЕЛ 5 АППАРАТОВ ИВЛ

Новости Пятница, 19 февраля 2021 10:31
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МИНЗДРАВ ПРИОБРЕЛ 5 АППАРАТОВ ИВЛ

Сухум. 19 февраля 2021.Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии Абхазии закупил 5 аппаратов искусственной вентиляции легких для медучреждений, занимающихся лечением коронавирусных больных, сообщает сайт ведомства.

Покупка обошлась в 9 млн 900 тыс. рублей.

Три аппарата будут переданы Сухумской инфекционной больнице, два - Гагрской ЦРБ. Также министерство здравоохранения приобрело ПЦР -оборудование для двух лабораторий в Очамчырском и Гагрском районах, созданных на базах местных СЭС.

За счет средств выделенных правительством Абхазии в Очамчырской СЭС отремонтированы и подготовлено для размещения оборудования 8 комнат. Приобретенное оборудования обошлось в 11 млн 500 тыс. рублей.

В ближайшее время оборудование будет отправлено в районы для установки в лабораториях.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 19 февраля 2021 10:58
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