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Абхазия Информ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЗДРАВА: СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ОМБУДСМЕНОМ АСИДОЙ ШАКРЫЛ НЕ СООТВЕСТВУЮТ ДЕСТВИТЕЛЬНОСТИ

Новости Пятница, 07 февраля 2020 17:22
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ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЗДРАВА: СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ОМБУДСМЕНОМ АСИДОЙ ШАКРЫЛ НЕ СООТВЕСТВУЮТ ДЕСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 7 февраля 2020. Абхазия-Информ. Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения подготовила комментарий в ответ на заявление Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл о ситуации в Республиканской специализированной психиатрической больнице. http://abkhazinform.com/item/10001-asida-shakryl-nedopustimo-preryvanie-statsionarnogo-lecheniya-patsientov-psikhiatricheskoj-bolnitsy-iz-za-problem-s-finansirovaniem

В нем, в частности, говорится:

«Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии ответственно заявляет, что главные сведения, отмеченные в заявлении Шакрыл, не имели места ни в 2019, ни в 2020 году, а именно, перебоев с финансированием Республиканской специализированной психиатрической больницы на сроки, указанные в заявлении омбудсмена, просто не было».

Ниже полный текст комментария.

Как известно, 7 февраля Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл сделала официальное заявление о недопустимости лишения медицинской помощи пациентов Республиканской специализированной психиатрической больницы, где говорит о том, что «врачи Республиканской специализированной психиатрической больницы обратились к близким родственникам лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся на стационарном лечении, с просьбой забрать их домой на неопределенное время в связи с отсутствием финансирования в течение последних трех месяцев».

В своем заявлении омбудсмен также отмечает, что «в 2019 году государство не финансировало больницу на протяжении пяти месяцев, и пациенты не обеспечивались лекарственными препаратами, необходимыми для их лечения»

В этой связи пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии ответственно заявляет, что главные сведения, отмеченные в заявлении Шакрыл, не имели места ни в 2019, ни в 2020 году, а именно, перебоев с финансированием Республиканской специализированной психиатрической больницы на сроки, указанные в заявлении омбудсмена, просто не было. 

В частности, согласно документам управлении фармации Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА за весь 2019 год на медикаментозное обеспечение психиатрической больницы в плановом порядке было затрачено 1 444 932 рубля, на начало 2020 года перечислено 12 096 рублей, а в первых числах февраля 2020 уже 105 166 рублей. 

Кроме того, по отчетности планово-финансового управления Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА только в сентябре 2019 года на обеспечение питанием пациентов в данном медучреждении было перечислено 726 434 рублей, в октябре – 361 847 рублей, в декабре – 357 024 рублей, за февраль 2020 года -  450 000 рублей. 

Резюмируя вышесказанное, отмечаем, что за последний год кратковременная задержка с финансированием медикаментозного обеспечения Республиканской специализированной психиатрической больницы имела место лишь в январе 2020 года и была связана с процессом смены устава медучреждения, что напрямую отразилось на документах бухгалтерского учета. В настоящий момент никаких из перечисленных в заявлении омбудсмена проблем с содержанием и лечением пациентов в данном медучреждении нет. 

В свою очередь, обращаемся к Уполномоченному по правам человека в Абхазии Асиде Шакрыл с просьбой в последующем при необходимости в получении столь важных сведений руководствоваться официальными и компетентными источниками, в чем готовы оказать полное содействие. 

Пресс-служба Министерства

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 07 февраля 2020 17:40
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