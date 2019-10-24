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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ: «ПЛОХО, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ПРАВОВОЙ ВЕНДЕТТЕ»

Новости Пятница, 07 февраля 2020 14:18
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ: «ПЛОХО, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ПРАВОВОЙ ВЕНДЕТТЕ»

Сухум. 7 февраля 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента так и не внесли изменения в действующий закон «О выборах Президента Республики Абхазия».

На рассмотрение было вынесено два проекта изменений. Автором одного проекта, представленного комитетом по государственно-правовой политике, был его председатель Валерий Агрба. Основные положения документа виду отсутствия Агрба на заседании сессии зачитал депутат Каха Пертая.

Другой проект поправок к закону о выборах президента подготовил председатель комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.

Депутаты так и не пришли к согласию и отклонили оба предложения. За проект, предложенный Валерием Агрба, 12 депутатов, против - 10. За проект, предложенный Ильей Гуния, проголосовали 9 депутатов, против – тоже 9, четверо воздержались

Предложения депутата Валерия Агрба:

  1. Статью 1 частью 7 следующего содержания:

«Президентом Республики Абхазия или Вице-президентом Республики Абхазия не могут избираться граждане, признанные судом недееспособными, граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, граждане, имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость, а также граждане, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами»;

  1. Статью 16 после части 3 дополнить частью 4 следующего содержания:

«После данных о кандидате в Президенты Республики Абхазия и кандидата в Вице-президенты Республики Абхазия указывается графа против всех кандидатов.

  1. В статье 19 после первого предложения части 1 добавить предложение следующего содержания:

«В случае выбытия одного из кандидатов в Президенты Республики Абхазия в избирательный бюллетень включается следующий кандидат, получивший большее количество голосов по итогам прошедшего голосования».

  1. Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого кандидата, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, набравшего наибольшее число голосов, больше числа голосов, поданных против всех (обоих) кандидатов;

  1. В статье 20 часть 1 изложить в следующей редакции:

«Если на выборах баллотировалось не более двух кандидатов в Президенты и ни один из них не был избран, а также в случае признания выборов Президента Республики Абхазия несостоявшимися или недействительными, Центральная избирательная комиссия в пятидневный срок назначает повторные выборы. При этом Центральная избирательная комиссия может принять решение о проведении выборов окружными и участковыми избирательными комиссиями в новом составе. Голосование проводится на тех же избирательных участках».

  1. Часть 4 статьи 20 изложить в новой редакции:

«Повторные выборы проводятся в течение трех месяцев в случае признания выборов Президента Республики Абхазия несостоявшимися или недействительными с соблюдением требований настоящего Закона.

Предложения депутата Ильи Гуния:  

  1. Статью 1 дополнить частью 7 следующего содержания:

«Президентом Республики Абхазия или Вице-президентом Республики Абхазия не могут избираться:

  • граждане, признанные судом недееспособными;
  • граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
  • граждане, имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость;
  • граждане, осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, а также граждане, осужденные за умышленные преступления, максимальный срок наказания которых, предусмотренный Уголовным Кодексом, превышает три года лишения свободы;
  • граждане, находящиеся под следствием;
  • граждане, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и психическими расстройствами;
  • граждане, уклонившиеся от призыва по мобилизации для защиты Родины».

   2) Статью 16 после части 3 дополнить частью 4 следующего содержания: «После данных о кандидате в Президенты Республики Абхазия и кандидате в Вице-президенты Республики Абхазия указывается графа против всех кандидатов»;

   3) В статье 19 в части 1 после первого предложения добавить предложение следующего содержания: «В случае выбытия одного из кандидатов в Президенты Республики Абхазия в избирательный бюллетень включается следующий кандидат, получивший большее количество голосов по итогам прошедшего голосования».

   4) Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: «Избранным считается кандидат, получивший по результатам повторного голосования более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Повторное голосование считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие 25 % от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования».

   5) В статье 20 часть 4 изложить в новой редакции: «Повторные выборы проводятся в течение трех месяцев в случае признания выборов Президента Республики Абхазия несостоявшимися или недействительными с соблюдением требований настоящего Закона.

Ни одно из этих предложений так и не было принято депутатами на заседании сессии парламента 6 февраля.

«Плохо, когда речь идет о правовой вендетте. Это очень плохо: и в одном проекте, и в другом были очень разумные предложения, которые мы не услышали. Давайте готовиться к очередным неприятностям. К сожалению, я по-другому не могу оценивать то, что происходит. Ведь всем, уважаемые коллеги, понятно, что в избирательном законодательстве, касающемся выборов президента, много проблем. Эти проблемы надо устранять, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. К сожалению, сегодня это не произошло. Печально», - сказал депутат Александр Анкваб.

По мнению депутата Лаши Ашуба, 25-процентный порог явки при повторном голосовании Очень низкий. «25 процентов от 135 тысяч граждан, обладающих правом голоса - это примерно 40 тысяч человек. "Если за президента проголосует 20 тысяч человек плюс один голос, неужели вы считаете, что это будет всенародно избранный президент?" - поинтересовался Ашуба.

Депутат Рауль Лолуа считает, что ЦИК должен взять на себя ответственность и принимать решения, а не обращаться по каждому случаю к разным органам за толкованием закона.

«ЦИК должен взять на себя во время выборов всю ответственность и не только по этой статье (статье 19 – ред. АИ), но и по другим статьям. Они прислали сюда целый перечень своих переживаний, но есть вещи, по которым они сами могут принять решение. Поэтому, давайте дадим им понять: «Уважаемый ЦИК, сами принимайте решения, берите на себя ответственность», - сказал Рауль Лолуа.

«Для этого надо вернуть туда Батала Табагуа», - заметил Александр Анкваб.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 07 февраля 2020 14:42

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