АСИДА ШАКРЫЛ: НЕДОПУСТИМО ПРЕРЫВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Главный врач РСПБ – Кортава Г.И. подтверждает информацию об отсутствии финансирования за последние три месяца, но при этом опровергает информацию о том, что врачи обращались к родственникам пациентов с просьбой забрать их домой из-за отсутствия средств на содержание и лечение пациентов в РСПБ.

Сухум. 7 февраля 2020. Абхазия-Информ. 5 февраля 2020 г. в Аппарат Уполномоченного по правам человека поступила информация о том, что врачи Республиканской специализированной психиатрической больницы обратились к близким родственникам лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся на стационарном лечении, с просьбой забрать их домой на неопределенное время в связи с отсутствием финансирования в течение последних трех месяцев. И это не первый случай, когда психиатрическая больница остается без финансирования.

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл считает недопустимым лишение пациентов РСПБ необходимой медицинской помощи

«Люди, страдающие психическими расстройствами, относятся к особо уязвимой категории, поскольку они не всегда в состоянии самостоятельно реализовать свое волеизъявление. Поэтому, медицинское учреждение, предназначенное для организации лечения подобных больных, несет особую ответственность за качественное обеспечение психиатрической помощи нуждающимся в нем лицам», - отмечается в Заявлении.

Асида Шакрыл выступает за проведение всесторонней оценки деятельности Республиканской специализированной психиатрической больницы, «включая анализ ресурсов, потребностей больницы, финансирования, штатного расписания, режима работы в целях выявления причин возникновения кризисных ситуаций в РСПБ, представляющих угрозу здоровью пациентов, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем».

А. Шакрыл обращается к премьер-министру Республики Абхазия с просьбой принять соответствующие меры, направленные на обеспечение эффективного функционирования РСПБ и защиту прав лиц, находящихся в стационаре психиатрической больницы.

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Заявление Уполномоченного по правам человека о недопустимости лишения медицинской помощи пациентов Республиканской специализированной психиатрической больницы

5 февраля 2020 г. в Аппарат Уполномоченного по правам человека поступила информация о том, что врачи Республиканской специализированной психиатрической больницы (далее - РСПБ) обратились к близким родственникам лиц, страдающих психическими расстройствами и находящихся на стационарном лечении, с просьбой забрать их домой на неопределенное время в связи с отсутствием финансирования в течение последних трех месяцев. Главный врач РСПБ – Кортава Г.И. подтверждает информацию об отсутствии финансирования за последние три месяца, но при этом опровергает информацию о том, что врачи обращались к родственникам пациентов с просьбой забрать их домой из-за отсутствия средств на содержание и лечение пациентов в РСПБ.

Это не первый случай, когда психиатрическая больница остается без финансирования. В 2019 году государство не финансировало больницу на протяжении пяти месяцев, и пациенты не обеспечивались лекарственными препаратами, необходимыми для их лечения. Об этом стало известно Уполномоченному 03.10.2019 года в ходе посещения больницы в целях изучения условий и режима содержания лиц, страдающих психическими заболеваниями. К этому моменту финансирование больницы уже было возобновлено. Нестабильное финансирование отражалось не только на отсутствии определенных необходимых лекарственных препаратов, но и в целом на качестве содержания пациентов, включая и их питание.

Люди, страдающие психическими расстройствами, относятся к особо уязвимой категории, поскольку они не всегда в состоянии самостоятельно реализовать свое волеизъявление. Поэтому, медицинское учреждение, предназначенное для организации лечения подобных больных, несет особую ответственность за качественное обеспечение психиатрической помощи нуждающимся в нем лицам. Соответственно, психиатрическое учреждение должно обладать всеми необходимыми ресурсами, включая: а) диагностическое и терапевтическое оборудование, б) лекарственные препараты, необходимые для проведения регулярного и комплексного лечения; в) квалифицированный медицинский персонал для обеспечения надлежащего лечения пациентов.

Недопустимо, чтобы из-за отсутствия необходимого диагностического и терапевтического оборудования и несвоевременного обеспечения больницы лекарственными препаратами здоровье пациентов психиатрической больницы подвергалось необоснованному риску.

Считаем своим долгом констатировать, что нарушение прав граждан на получение качественной медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, часто напрямую связано с отсутствием должного финансирования психиатрической больницы. В связи с этим, составление бюджета медицинского учреждения и обеспечение своевременного финансирования его полноценной деятельности является необходимым условием для предоставления качественной медицинской помощи пациентам. Для этого необходимо предусмотреть оплату труда сотрудников психиатрической больницы, соответствующую объёму и сложности выполняемой ими работы, учитывая их нелегкий труд и моральную нагрузку при оказании услуг пациентам, страдающим острыми психотическими расстройствами.

Учреждение психиатрической больницы является режимным и малодоступным для общества учреждением, и находящиеся на лечении лица, должны быть под пристальным вниманием государства во избежание дискриминации их прав.

Государство, демонстрируя приверженность принципам гуманности, уважения к неотъемлемому достоинству человеческой личности, должно стремиться к тому, чтобы обстановка и условия жизни пациентов, находящихся в психиатрической больнице, были максимально приближены к условиям нормальной жизни, тем более, что сроки пребывания пациентов в больнице порой составляют месяцы и даже годы. Категорически недопустимо прерывание стационарного лечения пациентов психиатрической больницы по причине возникновения проблем с финансированием.

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым провести всестороннюю оценку деятельности Республиканской специализированной психиатрической больницы, включая анализ ресурсов, потребностей больницы, финансирования, штатного расписания, режима работы в целях выявления причин возникновения кризисных ситуаций в РСПБ, представляющих угрозу здоровью пациентов, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Обращаемся к Премьер-министру Республики Абхазия с просьбой принять соответствующие меры, направленные на обеспечение эффективного функционирования РСПБ и защиту прав лиц, находящихся в стационаре психиатрической больницы.

Уполномоченный по правам человека

Асида Шакрыл

06.02.2020 г.