ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАТИФИЦИРОВАЛ ПРОТОКОЛ, УПРОЩАЮЩИЙ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА ИЗ РОССИИ

Согласно новым правилам Абхазия сможет осваивать весь объем выделенных ей квот на ввоз нефтепродуктов без угрозы повышения цен на топливо и без распределения между конкретными поставщиками

СУХУМ, 6 февраля. /ТАСС/. Депутаты парламента Абхазии ратифицировали в четверг протокол, касающийся изменения порядка ввоза нефтепродуктов из РФ в республику по соглашению о режиме торговли товарами.

Протокол подписан в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 7 июня 2019 года. Госдума РФ ратифицировала его в ноябре 2019 года, 2 декабря ратификацию утвердил президент России Владимир Путин, и тогда же он вступил в силу