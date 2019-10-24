 

В мире

ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
февраля 06 2020

ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Би-би-си, Вашингтон. Третья по счету в истории США попытка отстранить действующего президента от власти провалилась:…
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА
февраля 06 2020
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ
января 30 2020
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАТИФИЦИРОВАЛ ПРОТОКОЛ, УПРОЩАЮЩИЙ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА ИЗ РОССИИ

Новости Пятница, 07 февраля 2020 11:34
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАТИФИЦИРОВАЛ ПРОТОКОЛ, УПРОЩАЮЩИЙ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА ИЗ РОССИИ

Согласно новым правилам Абхазия сможет осваивать весь объем выделенных ей квот на ввоз нефтепродуктов без угрозы повышения цен на топливо и без распределения между конкретными поставщиками

СУХУМ, 6 февраля. /ТАСС/. Депутаты парламента Абхазии ратифицировали в четверг протокол, касающийся изменения порядка ввоза нефтепродуктов из РФ в республику по соглашению о режиме торговли товарами.

Протокол подписан в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 7 июня 2019 года. Госдума РФ ратифицировала его в ноябре 2019 года, 2 декабря ратификацию утвердил президент России Владимир Путин, и тогда же он вступил в силу

"Принять проект закона "О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством РФ о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года", - говорится в постановлении парламента

Как пояснил представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, протокол предусматривает изменение порядка ввоза в республику нефтепродуктов из РФ и их декларирование. "По ранее действовавшему порядку крупные поставщики, желавшие ввозить нефтепродукты в Абхазию без уплаты вывозной таможенной пошлины, получали в Минэнерго России квоты, которые они могли в течение года выбирать. Однако кто-то, закрепив за собой 10 тыс. тонн, мог ввезти в республику в три раза меньше, а новому игроку разрешали ввозить с уплатой вывозной таможенной пошлины, что в итоге приводило к удорожанию топлива в самой Абхазии", - сказал он

Согласно новым правилам, по словам Шамба, Абхазия сможет осваивать весь объем выделенных ей квот на ввоз нефтепродуктов без угрозы повышения цен на топливо и без распределения между конкретными поставщиками. Шамба сообщил, что на 2020 год беспошлинная квота на нефтепродукты сохраняется на уровне прошлого года и составляет на бензин марки Аи-92 46 тыс. тонн, на бензин Аи-95 - 13 тыс. тонн, дизельного топлива - 20 тыс. тонн.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 07 февраля 2020 11:37

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОЦЕНИЛИ РАБОТУ ПАСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД КАК НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ АСИДА ШАКРЫЛ: НЕДОПУСТИМО ПРЕРЫВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.