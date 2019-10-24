ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОЦЕНИЛИ РАБОТУ ПАСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД КАК НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ

Депутатская комиссия по проверке ПВС МВД РА (сейчас это Паспортное управление МВД РА – ред. АИ) установила отсутствие контроля со стороны руководства паспортного управления МВД над процессом замены паспортов гражданина РА старого образца на новый. Речь идет о фактах незаконной выдачи новых паспортов и вида на жительство гражданам, не имеющим на то законного права.

"Нами были выявлены факты незаконной выдачи паспортов Абхазии лицам, которые принимали участие в войне против нас, мало того, были ранены. Этим уже занимается Генеральная прокуратура. Также был выявлен факт подделки подписи вице-президента Виталия Габния. Подпись подделали, а потом продлевали сроки паспортов и брали за это деньги", - сказал Дбар.

Комиссия также указала на факты немотивированной задержки в получении паспортов нового образца, отсутствия на рабочих местах инспекторов ПВС в районах, что приводило к образованию огромных очередей. Есть и факты игнорирования запросов депутатской комиссии.

Генеральный прокурор Адгур Агрба сообщил, что на основании депутатского запроса, Генпрокуратура проводит проверку по факту незаконной выдачи паспортов четверым людям.

По его словам, в 2017 году в ПВС обратились четыре человека, но им было отказано в выдаче паспортов. Позже муж и жена Чолария все же получили незаконно паспорта. Незаконно получили абхазские загранпаспорта и жители Галского района Колбая и Микава.

"В настоящее время проводится проверка, она еще не завершена, но уже усматривается состав преступления. Мы устанавливаем круг должностных лиц, причастных к непосредственной выдаче паспортов. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Агрба.

Проект постановления, в частности тот пункт, который касался освобождения от должности начальника паспортного управления МВД, вызвал споры среди депутатов.

Ситуацию разрядил депутат Александр Анкваб, который сказал: «Нам подотчетен министр внутренних дел. Что касается начальника управления МВД либо начальника отдела, они подчинённые министру люди. Парламентская комиссия, судя по всему, подготовила справку. Судя по проверке, ситуация не простая, тяжелая. Я думаю, так будет правильно, что своим постановлением парламент направляет справку министру внутренних дел с установлением контрольного срока. А министр внутренних дел, исходя из содержания справки уже будет знать, что ему делать, чтобы нам не вмешиваться в чужую компетенцию», - сказал А. Анкваб.

В конечном итоге парламентарии оценили работу ПУ МВД РА как неудовлетворительную и рекомендовали министру внутренних дел отстранить начальника паспортного управления МВД Эдуарда Манаргия от работы на время проведения следствия.