СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АБХАЗИИ ПРОДЛЕН ДО 1 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Сухум. 6 февраля 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента продлили срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия до 1 ноября 2020 года.

Это решение связано проведением повторных выборов президента Абхазии.

«В случае, если придется проводить второй тур голосования по выборам президента, то оно придется на 5 апреля», - сказал представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба.

Выборы в органы местного самоуправления должны были состояться 5 апреля.