 

В мире

ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
февраля 06 2020

ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Би-би-си, Вашингтон. Третья по счету в истории США попытка отстранить действующего президента от власти провалилась:…
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА
февраля 06 2020
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ
января 30 2020
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АБХАЗИИ ПРОДЛЕН ДО 1 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Новости Четверг, 06 февраля 2020 17:15
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 6 февраля 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента продлили срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия до 1 ноября 2020 года.

Это решение связано проведением повторных выборов президента Абхазии.

«В случае, если придется проводить второй тур голосования по выборам президента, то оно придется на 5 апреля», - сказал представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба.

Выборы в органы местного самоуправления должны были состояться 5 апреля.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 06 февраля 2020 17:26

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИЗЫВАЕТ ПРОКУРАТУРУ И МВД РАССЛЕДОВАТЬ ФАКТ УБИЙСТВА В КАМЕРЕ СИЗО И ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТАМ ПОРЯДКА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.