СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АБХАЗИИ ПРОДЛЕН ДО 1 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
Новости Четверг, 06 февраля 2020 17:15
Сухум. 6 февраля 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента продлили срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия до 1 ноября 2020 года.
Это решение связано проведением повторных выборов президента Абхазии.
«В случае, если придется проводить второй тур голосования по выборам президента, то оно придется на 5 апреля», - сказал представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба.
Выборы в органы местного самоуправления должны были состояться 5 апреля.
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