УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИЗЫВАЕТ ПРОКУРАТУРУ И МВД РАССЛЕДОВАТЬ ФАКТ УБИЙСТВА В КАМЕРЕ СИЗО И ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТАМ ПОРЯДКА

А. Шакрыл указала на ряд нарушений, имевших место в СИЗО в последние годы.

Сухум. 6 февраля 2020. Абхазия-Информ. В связи с произошедшим 4 февраля 2020 г. убийством в камере СИЗО МВД РА Астамура Дзидзария, содержавшегося под стражей по обвинению в соучастии в убийстве Дмитрия Озгана и незаконном приобретении и ношении оружия. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл обратилась к министру внутренних дел Республики Абхазия Раулю Смыру с просьбой «принять безотлагательные меры по обеспечению надлежащего порядка и безопасных условий содержания всех тех, кто находится в Драндском СИЗО, включая вопрос раздельного содержания обвиняемых и лиц, отбывающих наказание».

«Многочисленные факты нарушения режима содержания как обвиняемых, так и осужденных к лишению свободы, показывают неспособность администрации СИЗО МВД РА организовать надлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудниками тюремной администрации, соблюдение внутреннего распорядка и установленного порядка содержания под стражей, исполнения и отбывания наказания. В таких условиях права и обязанности обвиняемых и осужденных, включая право на личную безопасность, не могут быть обеспечены», - отмечается в письме.

А. Шакрыл призывает Генеральную прокуратуру «провести тщательное расследование убийства обвиняемого А.Г. Дзидзария, а также провести эффективное расследование обстоятельств и причин этого и других перечисленных случаев нарушения режима и порядка содержания заключенных».

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Заявление Уполномоченного по правам человека в связи с убийством гражданина Дзидзария А.Г в СИЗО МВД Республики Абхазия.

4 февраля 2020 года в камере СИЗО МВД РА было совершено убийство А.Г. Дзидзария, содержавшегося под стражей по обвинению в соучастии в убийстве гражданина Озган Д.В., а также в незаконном приобретении оружия.

Данное убийство свидетельствует о серьезных нарушениях обеспечения режима содержания в СИЗО МВД РА, а также неэффективности прокурорского надзора за местами временного содержания подозреваемых и обвиняемых и местами лишения свободы. За последние несколько лет в СИЗО МВД РА имел место целый ряд происшествий, связанных не только с нарушением режима содержания под стражей, исполнения и отбывания наказания, но и с совершением уголовных преступлений.

В частности:

10 декабря 2014 года произошел побег заключенного Бачуки Латария, который в тот же день был задержан сотрудниками МВД.

12 декабря 2015 года заключенные СИЗО МВД РА устроили массовые беспорядки (дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества). Беспорядки сопровождались погромами и уничтожением имущества учреждения.

1 октября 2016 года заключенные Гурами Инапшба, Бачуки Латария и Реваз Угрехелидзе совершили побег. Сбежавшие скрылись на территории Грузии. По факту побега прокуратурой Гулрыпшского района были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц СИЗО МВД РА.

18 января 2019 года начальник СИЗО МВД РА и начальник отделения режима и охраны СИЗО МВД РА были отстранены от занимаемых должностей за несоблюдение пропускного режима и внутреннего распорядка СИЗО МВД РА.

Летом 2019 года в СИЗО МВД РА произошла массовая драка заключенных, о которой не было ни одного упоминания в СМИ и заявлений от пострадавших и родственников. Факт массовой драки активно обсуждался только в социальных сетях.

Многочисленные факты нарушения режима содержания как обвиняемых, так и осужденных к лишению свободы, показывают неспособность администрации СИЗО МВД РА организовать надлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудниками тюремной администрации, соблюдение внутреннего распорядка и установленного порядка содержания под стражей, исполнения и отбывания наказания. В таких условиях права и обязанности обвиняемых и осужденных, включая право на личную безопасность, не могут быть обеспечены.

Согласно части 1 статьи 10 Закона Республики Абхазия “о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях и задержанные по подозрению в совершении другого преступления могут содержаться в одном исправительном учреждении, но изолированно от осужденных, отбывающих наказание. В отношении А.Г. Дзидзария данное требование Закона не было выполнено. Аналогичные требования указаны в пункте “а” части 2 статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которому: обвиняемые в случаях, когда отсутствуют исключительные обстоятельства, помещаются отдельно от осужденных и им предоставляется отдельный режим, отвечающий их статусу неосужденных лиц.

После посещения Драндского СИЗО МВД РА 11 марта 2019 года Уполномоченный по правам человека обратила внимание руководства МВД РА на то, что фактический контроль за порядком в СИЗО осуществляют сами заключенные.

Уполномоченный по правам человека обращается к Министру внутренних дел Республики Абхазия Р.К. Смыр с просьбой принять безотлагательные меры по обеспечению надлежащего порядка и безопасных условий содержания всех тех, кто находится в Драндском СИЗО, включая вопрос раздельного содержания обвиняемых и лиц, отбывающих наказание.

Призываем Министерство внутренних дел внедрить механизмы постоянного мониторинга в целях контроля за соблюдением тюремной администрацией соответствующих законов и правил содержания в заключении.

Пункт 2 статьи 31 Закона «О прокуратуре Республики Абхазия» определяет, что предметом надзора за учреждениями уголовно-исполнительной системы является соблюдение установленных законодательством Республики Абхазия прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, а также порядка и условий их содержания. В развитие соответствующих положений данного Закона Генеральной прокуратурой введен в действие Приказ № 160 от 5 мая 2009 года «Об организации прокурорского надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и содержании подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах».

Приказ требует, чтобы по каждому случаю смерти в исправительных учреждениях, СИЗО, гауптвахтах и дисциплинарных воинских частях, проводилась прокурорская проверка с принятием процессуального решения (пункт 1.5.). В соответствии с документом, помощник Генерального прокурора по надзору за местами лишения свободы обязан систематически анализировать состояние надзора и законности и при исполнении уголовных наказаний, и содержании под стражей. Также в его обязанности входит осуществление проверок указанных учреждений не реже одного раза в месяц (пункт 3.1.).

Однако, оценивая ситуацию в СИЗО МВД РА, следует признать отсутствие должного прокурорского надзора за исполнением законов администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу, и за обеспечением прав заключенных и осужденных, включая право на личную безопасность.

Призываем Генеральную прокуратуру Республики Абхазия провести тщательное расследование убийства обвиняемого А.Г. Дзидзария, а также провести эффективное расследование обстоятельств и причин этого и других перечисленных случаев нарушения режима и порядка содержания заключенных.

Считаем своим долгом обратить внимание на то, что Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура РА в соответствии со своими обязанностями, на основе проверок и анализа состояния надзора за учреждениями уголовно-исполнительной системы, должны предпринять безотлагательные решительные меры, направленные на обеспечение прав заключенных, включая право на личную безопасность обвиняемых, осужденных и персонала администрации учреждения.

С учетом всего вышеизложенного, мы ожидаем информации о конкретных мерах, принятых Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой Республики Абхазия.

Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл

06.02 2020 г.