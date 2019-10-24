ЗАКОНОПРОЕКТ "О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ" ПРИНЯТ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ
Сухум. 6 февраля. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли 6 февраля в четвертом окончательном чтении законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами". В законопроекте, принятом во втором чтении, использовалось понятие «публичные служащие»
Спикер Парламента Валерий Кварчия отметил необходимость и важность принятия этого законопроекта. Вместе с тем он считает, что было бы логичнее вначале принять закон о госслужбе, а уж затем о декларировании доходов госчиновниками.
О необходимости принятия закона о декларировании доходов говорил и депутат Астамур Логуа, возглавлявший парламентскую рабочую группу по разработке документа. При этом он не считает его панацеей от всех коррупционных напастей.
«Чтобы антикоррупционный закон действовал, нужно принять закон "О госслужбе". Кроме того в рассматриваемый нами в окончательном чтении законопроект надо внести ряд поправок, а именно понятия "публичный орган" и "публичный служащий" заменить на "государственный орган" и "государственный служащий", - сказал депутат.
Представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба указал на необходимость внесения поправок в Уголовный кодекс РА, а также в трудовое законодательство, иначе не исключается опасность того, что принятый закон не будет действовать.
Депутат Рауль Лолуа высказался за принятие законопроекта в окончательном чтении. Он также согласен с мнением о необходимости скорейшего принятия закона о госслужбе, внесения соответствующих изменений в УК РА и другие законы.
"Давайте определим сроки принятия закона о госслужбе», - сказал Лолуа и предложил спикеру парламента определить их.
Парламент принял решение о том, что закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" вступит в силу 30 декабря 2020 года, а к тому времени будет принят закон "О госслужбе".
В третьем чтении за проект закона проголосовали 25 депутатов, один проголосовал против и один воздержался. В четвертом, окончательном чтении "за" проголосовали 24 депутата, воздержавшихся и проголосовавших "против" не было.
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