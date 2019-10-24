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Абхазия Информ

ЗАКОНОПРОЕКТ "О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ" ПРИНЯТ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ

Новости Четверг, 06 февраля 2020 15:55
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ЗАКОНОПРОЕКТ &quot;О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ&quot; ПРИНЯТ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 6 февраля. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли 6 февраля в четвертом окончательном чтении законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами". В законопроекте, принятом во втором чтении, использовалось понятие «публичные служащие»

Спикер Парламента Валерий Кварчия отметил необходимость и важность принятия этого законопроекта. Вместе с тем он считает, что было бы логичнее вначале принять закон о госслужбе, а уж затем о декларировании доходов госчиновниками.

О необходимости принятия закона о декларировании доходов говорил и депутат Астамур Логуа, возглавлявший парламентскую рабочую группу по разработке документа. При этом он не считает его панацеей от всех коррупционных напастей.

Логуа обратил внимание на то, в действующем законодательстве отсутствует понятие "публичный служащий", а это, в свою очередь, создает дополнительные сложности в правоприменительной практике.

«Чтобы антикоррупционный закон действовал, нужно принять закон "О госслужбе". Кроме того в рассматриваемый нами в окончательном чтении законопроект надо внести ряд поправок, а именно понятия "публичный орган" и "публичный служащий" заменить на "государственный орган" и "государственный служащий", - сказал депутат.

Представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба указал на необходимость внесения поправок в Уголовный кодекс РА, а также в трудовое законодательство, иначе не исключается опасность того, что принятый закон не будет действовать.

Депутат Рауль Лолуа высказался за принятие законопроекта в окончательном чтении. Он также согласен с мнением о необходимости скорейшего принятия закона о госслужбе, внесения соответствующих изменений в УК РА и другие законы.

"Давайте определим сроки принятия закона о госслужбе», - сказал Лолуа и предложил спикеру парламента определить их.

Парламент принял решение о том, что закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" вступит в силу 30 декабря 2020 года, а к тому времени будет принят закон "О госслужбе".

В третьем чтении за проект закона проголосовали 25 депутатов, один проголосовал против и один воздержался. В четвертом, окончательном чтении "за" проголосовали 24 депутата, воздержавшихся и проголосовавших "против" не было.

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