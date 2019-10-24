 

В мире

ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
февраля 06 2020

ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Би-би-си, Вашингтон. Третья по счету в истории США попытка отстранить действующего президента от власти провалилась:…
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА
февраля 06 2020
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ
января 30 2020
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ АДГУРА АРДЗИНБА КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Новости Четверг, 06 февраля 2020 14:53
Оцените материал
(0 голосов)
ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ АДГУРА АРДЗИНБА КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Сухум. 6 февраля 2020. Абхазия-Информ. Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в Президенты министра экономики РА Адгура Ардзинба.

Ранее уже были зарегистрированы одна политическая партия «Акзаара» (она намерена выдвинуть кандидатуру экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшба) и две инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты лидера оппозиции, депутата Парламента Аслана Бжания и и.о. главы Администрации Сухума Кана Кварчия.

Выдвижение кандидатов в Президенты завершается 11 февраля 2020 года.

Выборы Президента состоятся 22 марта 2020 г.

Адгур Амиранович Ардзинба родился 26 декабря 1981 года в городе Гудаута, Республика Абхазия.

Образование - высшее, кандидат экономических наук.

Высшее образование: Кабардино-Балкарский Государственный университет имени Бербекова по направлению - ПГС (промышленно-гражданское строительство), г.Нальчик 2001 – 2007 гг.

Аспирантура: Волгоградский Государственный технический университет по направлению - Экономика и управление народным хозяйством.

Диссертация на тему: Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в территориально-ограниченных ареалах (на примере Республики Абхазия), г. Волгоград 2007 – 2009 гг.

Повышение квалификации: Российская академия госслужбы при Президенте РФ по направлению - Экономика, государственные финансы, государственное управление, г. Москва 2013 г.

Повышение квалификации в Лондонской школе экономики и политических наук по направлению - Экономическая история: EC104 The Wealth (and Poverty) of Nations: Historical Economic Divergence across the Globe (Богатство (и Бедность) народов: Исторические основы экономической дивергенции наций), г. Лондон 2019 г.

Автор 11 научных трудов, в том числе соавтор двух монографий. :

В 2014 г. победитель национальной премии "Молодой лидер" в номинации "Лучший экономист".

Работа:

Старший преподаватель двух кафедр: "Национальной экономики" и "Экономической теории" в Абхазском Государственном университете с 2010 года по настоящее время.

Советник по экономическим вопросам Председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия 2011 - 2013 гг.

Главный специалист отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия 2012 - 2013 гг.

Начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия 2013 - 2015 гг.

Начальник Управления экономики Администрации Президента Республики Абхазия с февраля по апрель 2015 года.

Министр экономики Республики Абхазия с 08.04.2015 г.

Вице-премьер, Министр экономики Республики Абхазия с 17.12.2019 г.

Семья: Женат, отец троих детей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 06 февраля 2020 14:57

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОТКЛОНИЛИ ОБА ВАРИАНТА ПОПРАВОК К ЗАКОНУ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.