ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОТКЛОНИЛИ ОБА ВАРИАНТА ПОПРАВОК К ЗАКОНУ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РА
Сухум. 6 февраля 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента не приняли законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия».
На рассмотрение было вынесено два проекта изменений. Автором одного проекта, представленного комитетом по государственно-правовой политике, был его председатель Валерий Агрба. Основные положения документа зачитал депутат Каха Пертая.
Другой проект поправок к закону о выборах президента подготовил председатель комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.
Депутаты так и не пришли к единому мнению и отклонили оба предложения.
22 марта 2020 г. состоятся повторные выборы президента Абхазии.
Центризбирком, не обладающий правом законодательной инициативы, учитывая свой опыт работы на прошлых выборах и сложности, с которыми ему пришлось столкнуться, представил в парламент свои замечания к действующему закону и предложения.
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