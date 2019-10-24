ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ОТКЛОНИЛИ ОБА ВАРИАНТА ПОПРАВОК К ЗАКОНУ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РА

Сухум. 6 февраля 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента не приняли законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия».

На рассмотрение было вынесено два проекта изменений. Автором одного проекта, представленного комитетом по государственно-правовой политике, был его председатель Валерий Агрба. Основные положения документа зачитал депутат Каха Пертая.

Другой проект поправок к закону о выборах президента подготовил председатель комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.

Депутаты так и не пришли к единому мнению и отклонили оба предложения.