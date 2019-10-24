ОМБУДСМЕН АСИДА ШАКРЫЛ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ И В ЕЕ ЗАЯВЛЕНИИ, И В КОММЕНТАРИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНЗДРАВА

Сухум. 8 февраля 2020. Абхазия-Информ. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл предлагает Генпрокуратуре и Контрольной палате провести тщательное расследование по фактам, касающимся положения дел в Республиканской специализированной психиатрической больнице, изложенным в ее Заявлении, а также в Комментарии пресс-службы министерства здравоохранения и соцобеспечения РА.

«Информация, изложенная в комментарии пресс-службы Минздрава РА к Заявлению Уполномоченного по правам человека А.Г. Шакрыл и само Заявление Уполномоченного, связанное с несвоевременным финансированием Республиканской специализированной психиатрической больницы, дают основание Генеральной прокуратуре РА и Контрольной Палате РА провести тщательное расследование по фактам, изложенным в Заявлении Уполномоченного и в комментарии пресс-службы Минздрава РА», - считает омбудсмен Асида Шакрыл.