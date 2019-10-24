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Абхазия Информ

ОМБУДСМЕН АСИДА ШАКРЫЛ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ И В ЕЕ ЗАЯВЛЕНИИ, И В КОММЕНТАРИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНЗДРАВА

Новости Суббота, 08 февраля 2020 13:07
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ОМБУДСМЕН АСИДА ШАКРЫЛ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ И В ЕЕ ЗАЯВЛЕНИИ, И В КОММЕНТАРИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНЗДРАВА

 

Сухум. 8 февраля 2020. Абхазия-Информ. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл предлагает Генпрокуратуре и Контрольной палате провести тщательное расследование по фактам, касающимся положения дел в Республиканской специализированной психиатрической больнице, изложенным в ее Заявлении, а также в Комментарии пресс-службы министерства здравоохранения и соцобеспечения РА.

«Информация, изложенная в комментарии пресс-службы Минздрава РА к Заявлению Уполномоченного по правам человека А.Г. Шакрыл и само Заявление Уполномоченного, связанное с несвоевременным финансированием Республиканской специализированной психиатрической больницы, дают основание Генеральной прокуратуре РА и Контрольной Палате РА провести тщательное расследование по фактам, изложенным в Заявлении Уполномоченного и в комментарии пресс-службы Минздрава РА», - считает омбудсмен Асида Шакрыл.

Она выражает надежду на то, что «результаты проверки службы государственного финансового контроля и надзирающий орган за соблюдением и исполнением законов РА выявят причины финансовых проблем в РСПБ, негативно отразившихся на оказании психиатрической помощи лицам, находящимся на стационарном лечении в больнице».

***

Заявление Уполномоченного по правам человека А.Г. Шакрыл http://abkhazinform.com/item/10001-asida-shakryl-nedopustimo-preryvanie-statsionarnogo-lecheniya-patsientov-psikhiatricheskoj-bolnitsy-iz-za-problem-s-finansirovaniem

Комментарий пресс-службы Минздрава РА http://abkhazinform.com/item/10003-press-sluzhba-minzdrava-svedeniya-predostavlennye-ombudsmenom-asidoj-shakryl-ne-sootvestvuyut-destvitelnosti

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 08 февраля 2020 13:22

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