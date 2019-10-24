10 ФЕВРАЛЯ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ АСЛАНА БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИТ ЦИК ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИГАЕМОГО ЕЮ КАНДИДАТА

Сухум. 8 февраля 2020. Абхазия-Информ. В понедельник, 10 февраля, инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты РА лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания представит в ЦИК подписные листы в поддержку выдвигаемого ею кандидата.

28 января Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты РА Аслана Бжания. Выдвижение кандидатов в президенты завершается 11 февраля.

7 февраля состоялись консультации представителей двух оппозиционных политических партий - «Амцахара» и «Айтайра», на которых была достигнута договоренность о том, что бывший министр культуры Бадра Гунба будет баллотироваться как кандидат в вице-президенты вместе с кандидатом в президенты Асланом Бжания.