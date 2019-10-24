10 ФЕВРАЛЯ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ АСЛАНА БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИТ ЦИК ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИГАЕМОГО ЕЮ КАНДИДАТА
Сухум. 8 февраля 2020. Абхазия-Информ. В понедельник, 10 февраля, инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты РА лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания представит в ЦИК подписные листы в поддержку выдвигаемого ею кандидата.
28 января Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты РА Аслана Бжания. Выдвижение кандидатов в президенты завершается 11 февраля.
7 февраля состоялись консультации представителей двух оппозиционных политических партий - «Амцахара» и «Айтайра», на которых была достигнута договоренность о том, что бывший министр культуры Бадра Гунба будет баллотироваться как кандидат в вице-президенты вместе с кандидатом в президенты Асланом Бжания.
В случае победы на предстоящих президентских выборах Аслана Бжания, депутат парламента, экс-президент Абхазии Александр Анкваб возглавит Кабинет министров. Об этом в интервью Sputnik Абхазия сообщил председатель политической партии "Айтайра" Леонид Лакербая.
10 января 2020 года кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила в полном объеме административный иск кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменила решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов и победе Рауля Хаджимба, признав его незаконным и недействительным. Центризбиркому было предписано назначить дату повторных выборов президента.
Повторные выборы президента состоятся 22 марта 2020 г.
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