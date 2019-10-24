 

В мире

ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
февраля 06 2020

ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Би-би-си, Вашингтон. Третья по счету в истории США попытка отстранить действующего президента от власти провалилась:…
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА
февраля 06 2020
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ
января 30 2020
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ

Календарь событий

« Март 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

10 ФЕВРАЛЯ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ АСЛАНА БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИТ ЦИК ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИГАЕМОГО ЕЮ КАНДИДАТА

Новости Суббота, 08 февраля 2020 14:08
Оцените материал
(0 голосов)
10 ФЕВРАЛЯ ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ АСЛАНА БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИТ ЦИК ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИГАЕМОГО ЕЮ КАНДИДАТА

 Сухум. 8 февраля 2020. Абхазия-Информ. В понедельник, 10 февраля, инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты РА лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания представит в ЦИК подписные листы в поддержку выдвигаемого ею кандидата.

28 января Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты РА  Аслана Бжания. Выдвижение кандидатов в президенты завершается 11 февраля.

7 февраля состоялись консультации представителей двух оппозиционных политических партий - «Амцахара» и «Айтайра», на которых была достигнута договоренность о том, что бывший министр культуры Бадра Гунба будет баллотироваться как кандидат в вице-президенты вместе с кандидатом в президенты Асланом Бжания.

В случае победы на предстоящих президентских выборах Аслана Бжания, депутат парламента, экс-президент Абхазии Александр Анкваб возглавит Кабинет министров. Об этом в интервью Sputnik Абхазия  сообщил председатель политической партии "Айтайра" Леонид Лакербая.

10 января 2020 года кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила в полном объеме административный иск кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменила решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов и победе Рауля Хаджимба, признав его незаконным и недействительным. Центризбиркому было предписано назначить дату повторных выборов президента.

Повторные выборы президента состоятся 22 марта 2020 г.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 08 февраля 2020 14:13

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ОМБУДСМЕН АСИДА ШАКРЫЛ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ И В ЕЕ ЗАЯВЛЕНИИ, И В КОММЕНТАРИИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНЗДРАВА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.