ДАУР КОВЕ ПОЗДРАВИЛ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА С ДНЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Напряженная международная обстановка сегодня требует особой отдачи сил в отстаивании интересов Родины. Яркие дипломатические победы России имеют важное значение не только для Российской Федерации, но и в целом для сохранения мира и стабильности на международной арене.

«Дипломатическая служба России может по праву гордиться своими дипломатами, для которых преданность профессии, патриотизм, всегда на первом месте.

Сухум. 10 февраля 2020. Абхазия-Информ . Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове направил поздравительную ноту в адрес Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по случаю празднования Дня дипломатического работника.

Российская Федерация сегодня выступает инициатором проведения переговоров для поиска решений самых сложных вопросов. Все это свидетельствует о том, что именно российская дипломатия пользуется особым уважением среди международного сообщества.

Стратегические отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией наполнены конкретным содержанием, приносящим пользу народам наших государств. Убежден, что сложившееся взаимодействие, в том числе и межведомственное, будет и впредь конструктивно развиваться.

В этот знаменательный день, уважаемый Сергей Викторович, позвольте пожелать Вам и всем российским дипломатам успехов в работе и благополучия».

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С профессиональным праздником российских дипломатов на своих страницах в Фейсбуке поздравили бывшие заместители министра иностранных дел Абхазии Ираклий Хинтба, Кан Тания и бывший зампредседателя Госкомитета по репатриации Инар Гицба:

Ираклий Хинтба: Поздравляю уважаемых российских коллег и друзей с профессиональным праздником - Днём дипломатического работника!

Дипломатическая служба России, объединяя в себе профессиональных, ответственных и мужественных людей, эффективно защищает национальные интересы, обеспечивает условия для социально-экономического и гуманитарного развития.

Желаю уважаемым российским дипломатам мира, благополучия и всего самого прекрасного!

Кан Тания: Поздравляю российских коллег с профессиональным праздником - Днём дипломатического работника!

Благодаря усилиям российской дипломатии в мире поддерживается баланс сил.

Спасибо, коллеги, за активное участие в укреплении абхазо-российского плодотворного сотрудничества и всемерную поддержку. Новых вам побед и достижений на благо Российской Федерации.

Инар Гицба: Уважаемые коллеги! Примите мои самые тёплые и искренние поздравления по случаю празднования Дня дипломатического работника. Желаю непрерывных профессиональных успехов и достижений на столь важном и ответственном поприще, а также всего самого светлого и доброго вам и вашим близким.