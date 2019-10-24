ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПРЕДСТАВИЛА В ЦИК НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ В ПОДДЕРЖКУ АСЛАНА БЖАНИЯ

Центризбиркомом зарегистрированы три инициативные группы граждан по выдвижению кандидатов в президенты и одна политическая партия «Акзаара»

11 февраля состоится съезд партии «Акзаара», которая поддерживает кандидатуру бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшба.

Сегодня же министр экономики Адгур Ардзинба, чью кандидатуру выдвигает инициативная группа граждан, сдал в Центризбиркоме экзамен по абхазскому языку.

11 февраля экзамен будет сдавать Кан Кварчия.

Аслану Бжания и Леониду Дзапшба сдавать экзамен по абхазскому языку не нужно, так как они уже сдавали его в 2014 году, баллотируясь на пост президента.

В соответствии со статей 8 закона «О выборах Президента Республики Абхазия», «регистрацию выдвинутых кандидатов в Президенты Республики Абхазия и предложенных ими кандидатов в Вице-президенты Республики Абхазия осуществляет Центральная избирательная комиссия в течение десяти дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться, но не позднее чем за 30 дней до выборов Президента Республики Абхазия».

10 января 2020 года кассационная коллегия Верховного суда удовлетворила в полном объеме административный иск кандидата в президенты Алхаса Квициния и отменила решение ЦИК РА от 9 сентября 2019 года об итогах президентских выборов и победе Рауля Хаджимба, признав его незаконным и недействительным. Центризбиркому было предписано назначить дату повторных выборов президента.

Повторные выборы президента состоятся 22 марта 2020 г.