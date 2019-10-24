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Абхазия Информ

ПРЕСС-СЛУЖБА ФОНДА «АПРА»: «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ШТАБА БЖАНИЯ ЗАРАБОТАЕТ ПОСЛЕ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ»

Новости Вторник, 11 февраля 2020 11:17
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Сухум. 11 февраля 2020. Абхазия-Информ. В социальных сетях, в частности в Facebook появились страницы и группы, якобы созданные в поддержку лидера оппозиции Аслана Бжания, выдвинутого инициативной группой кандидатом в президенты Абхазии. Некоторые группы, в которых публикуются посты оскорбляющие честь и достоинство граждан Абхазии, носят явный провокационный характер.

В связи с этим пресс-служба Фонда «Апра» выступила с официальным заявляем.

«К этим страницам ни оппозиция, ни сторонники Аслана Бжания не имеют никакого отношения. Официальные информационные ресурсы избирательного штаба Аслана Бжания начнут функционировать сразу же после регистрации его кандидатуры в центральной избирательной комиссии»,- отмечается в заявлении пресс-службы Фонда "Апра".

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 11 февраля 2020 11:22

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