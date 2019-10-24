 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЧРЕЗМЕРНАЯ ВЛАСТЬ ПРИВОДИТ К ЛИХОРАДКЕ…
февраля 10 2020

ЧРЕЗМЕРНАЯ ВЛАСТЬ ПРИВОДИТ К ЛИХОРАДКЕ…

Надежда Венектова Среди основных причин страстных баталий вокруг президентского кресла, которые регулярно сотрясают Абхазию, есть…
САИД ГЕЗЕРДАВА: БЕЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СЛОЖНО ГОВОРИТЬ О ЗАКОННОСТИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
февраля 03 2020
САИД ГЕЗЕРДАВА: БЕЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СЛОЖНО ГОВОРИТЬ О ЗАКОННОСТИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
РИСМАГ АДЖИНДЖАЛ: «НУЖНО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НАС ОПЯТЬ НЕ ОБМАНУЛИ»
января 30 2020
РИСМАГ АДЖИНДЖАЛ: «НУЖНО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НАС ОПЯТЬ НЕ ОБМАНУЛИ»

В мире

ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ
февраля 06 2020

ИМПИЧМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Би-би-си, Вашингтон. Третья по счету в истории США попытка отстранить действующего президента от власти провалилась:…
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА
февраля 06 2020
УМЕР КИРК ДУГЛАС, АКТЕР ИЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА КИНЕМАТОГРАФА
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ
января 30 2020
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ

Календарь событий

« Июль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАН КВАРЧИЯ НЕ БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Новости Вторник, 11 февраля 2020 12:29
Оцените материал
(0 голосов)
КАН КВАРЧИЯ НЕ БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Сухум. 11 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

"Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе. Каждый гражданин Абхазии, от рядового жителя до претендента на пост президента, сегодня должен сделать все от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или, как минимум, не допустить его дальнейшего усиления.

Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы", - заявил Кварчия сегодня, 11 февраля.

Он обратился к избирателям, которые были готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах, сделать «свой осознанный выбор, который должен быть продиктован желанием мира, благополучия и гражданского согласия в Абхазии.

Он также пообещал сделать свой выбор 22 марта на избирательном участке.

«А сегодня мне и всему коллективу администрации города Сухум необходимо сосредоточится на решении повседневных задач по обеспечению жизнедеятельности нашего город», - подчеркнул Кварчия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 11 февраля 2020 12:35

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕСС-СЛУЖБА ФОНДА «АПРА»: «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ШТАБА БЖАНИЯ ЗАРАБОТАЕТ ПОСЛЕ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.