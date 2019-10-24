Сухум. 11 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

"Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе. Каждый гражданин Абхазии, от рядового жителя до претендента на пост президента, сегодня должен сделать все от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или, как минимум, не допустить его дальнейшего усиления.

Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы", - заявил Кварчия сегодня, 11 февраля.