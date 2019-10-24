КАН КВАРЧИЯ НЕ БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
Сухум. 11 февраля 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности главы Администрации Сухума Кан Кварчия не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах.
"Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе. Каждый гражданин Абхазии, от рядового жителя до претендента на пост президента, сегодня должен сделать все от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или, как минимум, не допустить его дальнейшего усиления.
Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы", - заявил Кварчия сегодня, 11 февраля.
Он обратился к избирателям, которые были готовы поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах, сделать «свой осознанный выбор, который должен быть продиктован желанием мира, благополучия и гражданского согласия в Абхазии.
Он также пообещал сделать свой выбор 22 марта на избирательном участке.
«А сегодня мне и всему коллективу администрации города Сухум необходимо сосредоточится на решении повседневных задач по обеспечению жизнедеятельности нашего город», - подчеркнул Кварчия.
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