ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ ИДЕИ СТРОИТЕЛЬСТВА АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВА

«Все абхазы, живущие в разных уголках мира, а самое главное – наша перспективная молодежь должна объединить усилия и совершить прорыв - в экономике, социальной сфере и международной политике», - отмечается в обращении.

Сухум. 11 февраля 2020. Абхазия-Информ . Депутат парламента Аслан Бжания выступил с обращением к молодежи Абхазии. Он призвал молодых людей объединиться вокруг идеи строительства Абхазского государства.

Республика Абхазия вступила в новый этап, народ стоит перед историческим выбором и в ближайшее время предстоит определить, каким будет наше общее будущее. В это непростое время я призываю всех граждан объединиться вокруг идеи строительства Абхазского государства. У народа Абхазии должен быть свой дом, это самое главное условие для устойчивого развития нации. Все абхазы, живущие в разных уголках мира, а самое главное – наша перспективная молодежь должна объединить усилия и совершить прорыв - в экономике, социальной сфере и международной политике.

В связи с этим совместно с группой молодежи и нашим соотечественником, действительным государственным советником России Иналом Ардзинба разрабатывается комплекс мер, нацеленный на развитие нашей Родины. Помощь в этой работе оказывают российские государственные деятели, эксперты и предприниматели. После выборов планируется создание постоянно действующего органа по реализации масштабных реформ в Республике Абхазия.

Мы должны сделать шаг в будущее – создать условия для самореализации молодого поколения, привлечения молодежи к строительству экономически развитого и правового государства.

Дорогие друзья! Пришло время объединиться и действовать! Я уверен в том, что молодежь сумеет обеспечить успешное развитие Абхазии и об этом узнает весь мир!

Депутат Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия Бжания А. Г.

11 февраля 2020 г.