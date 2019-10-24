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Абхазия Информ

ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ ИДЕИ СТРОИТЕЛЬСТВА АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВА

Новости Вторник, 11 февраля 2020 13:37
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ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ ИДЕИ СТРОИТЕЛЬСТВА АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВА

Сухум. 11 февраля 2020. Абхазия-Информ. Депутат парламента Аслан Бжания выступил с обращением к молодежи Абхазии. Он призвал молодых людей объединиться вокруг идеи строительства Абхазского государства.

«Все абхазы, живущие в разных уголках мира, а самое главное – наша перспективная молодежь должна объединить усилия и совершить прорыв - в экономике, социальной сфере и международной политике», - отмечается в обращении.

Бжания считает первостепенной задачей создание условий для самореализации молодого поколения, привлечения молодежи к строительству экономически развитого и правового государства.

***

Дорогие друзья!

Республика Абхазия вступила в новый этап, народ стоит перед историческим выбором и в ближайшее время предстоит определить, каким будет наше общее будущее. В это непростое время я призываю всех граждан объединиться вокруг идеи строительства Абхазского государства. У народа Абхазии должен быть свой дом, это самое главное условие для устойчивого развития нации. Все абхазы, живущие в разных уголках мира, а самое главное – наша перспективная молодежь должна объединить усилия и совершить прорыв - в экономике, социальной сфере и международной политике.

В связи с этим совместно с группой молодежи и нашим соотечественником, действительным государственным советником России Иналом Ардзинба разрабатывается комплекс мер, нацеленный на развитие нашей Родины. Помощь в этой работе оказывают российские государственные деятели, эксперты и предприниматели. После выборов планируется создание постоянно действующего органа по реализации масштабных реформ в Республике Абхазия.

Мы должны сделать шаг в будущее – создать условия для самореализации молодого поколения, привлечения молодежи к строительству экономически развитого и правового государства.

Дорогие друзья! Пришло время объединиться и действовать!             Я уверен в том, что молодежь сумеет обеспечить успешное развитие Абхазии и об этом узнает весь мир!

Депутат Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия   Бжания А. Г.                                                                        

11 февраля 2020 г.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 11 февраля 2020 13:44

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