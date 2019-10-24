ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВОКРУГ ИДЕИ СТРОИТЕЛЬСТВА АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВА
Сухум. 11 февраля 2020. Абхазия-Информ. Депутат парламента Аслан Бжания выступил с обращением к молодежи Абхазии. Он призвал молодых людей объединиться вокруг идеи строительства Абхазского государства.
«Все абхазы, живущие в разных уголках мира, а самое главное – наша перспективная молодежь должна объединить усилия и совершить прорыв - в экономике, социальной сфере и международной политике», - отмечается в обращении.
Бжания считает первостепенной задачей создание условий для самореализации молодого поколения, привлечения молодежи к строительству экономически развитого и правового государства.
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Дорогие друзья!
Республика Абхазия вступила в новый этап, народ стоит перед историческим выбором и в ближайшее время предстоит определить, каким будет наше общее будущее. В это непростое время я призываю всех граждан объединиться вокруг идеи строительства Абхазского государства. У народа Абхазии должен быть свой дом, это самое главное условие для устойчивого развития нации. Все абхазы, живущие в разных уголках мира, а самое главное – наша перспективная молодежь должна объединить усилия и совершить прорыв - в экономике, социальной сфере и международной политике.
В связи с этим совместно с группой молодежи и нашим соотечественником, действительным государственным советником России Иналом Ардзинба разрабатывается комплекс мер, нацеленный на развитие нашей Родины. Помощь в этой работе оказывают российские государственные деятели, эксперты и предприниматели. После выборов планируется создание постоянно действующего органа по реализации масштабных реформ в Республике Абхазия.
Мы должны сделать шаг в будущее – создать условия для самореализации молодого поколения, привлечения молодежи к строительству экономически развитого и правового государства.
Дорогие друзья! Пришло время объединиться и действовать! Я уверен в том, что молодежь сумеет обеспечить успешное развитие Абхазии и об этом узнает весь мир!
Депутат Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия Бжания А. Г.
11 февраля 2020 г.
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